Saquean bodega de despensas en Veracruz e incendian llantas y troncos (VIDEO)

En el municipio de Rafael Delgado, localizado en la zona centro de Veracruz, habitantes saquearon una bodega de despensas ubicada en las instalaciones del ayuntamiento, donde también quemaron llantas y troncos a manera de protesta tras la clausura del panteón municipal por presuntas inhumaciones clandestinas.

De acuerdo con medios locales, los habitantes de la localidad de Jalapilla, establecida en el municipio, también solicitaron la destitución de la presidenta municipal, Isidora Antonio Ramos, de quien no han recibido atención alguna, durante la emergencia sanitaria del coronavirus, dijeron.

Fue alrededor de las 20:30 horas de ayer miércoles cuando los lugareños arribaron al ayuntamiento para manifestarse, pero tras haber sido rechazados, decidieron allanar las instalaciones del palacio municipal, donde posteriormente ingresaron a la bodega de despensas del DIF y comenzaron a saquearla.

El saqueo de despensas en Rafael Delgado, Veracruz, se dio durante la noche de ayer miércoles.

"Exigimos que se abra el Panteón Ejidal, la destitución del Jurídico Municipal Juan Carlos Hernández Zulueta, así como a la funcionaria multi cargos: Comercio, Psicóloga, Panteones y Agropecuario, Bernarda de Jesús Ordóñez", expuso uno de los manifestantes al portal de noticias AVC.

Los hechos quedaron grabados en varias transmisiones en vivo que realizaron algunos medios locales, pero también de personas curiosas que se encontraban en las inmediaciones del palacio municipal de Rafael Delgado.

Clausuran panteón tras inhumaciones de muertos por COVID-19

Luego de registrarse presuntas inhumaciones de cadáveres de personas muertas por COVID-19, el ayuntamiento de Rafael Delgado tomó la decisión de clausurar temporalmente el panteón municipal, el pasado 15 de julio.

La decisión, la cual estuvo a cargo del director jurídico del ayuntamiento Juan Carlos Fernández Zulueta, generó una serie de quejas entre los pobladores, quienes comenzaron a reunirse a fin de echar a bajo la decisión que, según dijo el funcionario, también busca regularizar la operación del espacio.

"Se han detectado inhumaciones clandestinas, se han enterrado personas sin contar con permisos del Registro Civil del municipio de Rafael Delgado, por lo que no se lleva un control de quienes han sido sepultados", manifestó en ese entonces.

Mientras que los pobladores de Rafael Delgado asegurarn que "el Panteón no es municipal, es Ejidal y le pertenece a los Ejidatarios, nunca se ha enterrado una persona sin solicitarle el permiso a los ejidatarios y sin pagar el acta de defunción que se paga el Palacio con un costo de 200 pesos. La Presidenta Municipal Isidora Antonio Ramos no tiene ninguna autoridad para cerrar el cementerio, porque no le pertenece al Ejido de Jalapilla".

