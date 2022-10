Sansores es una mujer valiente, pero hay que cuidar unidad de Morena: Sheinbaum

Luego de que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, anunciara que el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, sí aparecerá en el Martes del Jaguar, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, prefirió no opinar al respecto, pero sí calificó a Sansores como una mujer excepcional.

Fue durante su conferencia de prensa donde la jefa capitalina dijo que Layda Sansores es una mujer fiel a sus principios, prueba de ello es que el periodista Armando Estrop Almaguer escribió un libro llamado Layda Sansores Insurrecta en el cual narra la historia de la gobernadora de Campeche.

“Realmente la vida de layda es de mucha valentía, ella en su momento estuvo en el PRI y se sale del PRI, defendiendo, ella sube a tribuna y defiende que no suba el IVA en aquella ocasión, era Zedillo creo el presidente y tuvo muchas presiones, hasta familiares, de que no se subiera, de que fuera institucional, ahí viene redactado en el libro y ella decide seguir con sus principios y no solamente voto en contra o no va a las sesiones como hay algunos que así le hacen, sino que se sube a tribuna y da sus argumentos”, dijo Sheinbaum.

Cabe destacar, como se informó en La Verdad Noticias, que Layda Sansores reveló que sí hablará de Monreal en el “Martes del Jaguar”; esta información la dio a conocer en sus redes sociales, donde también lamentó que Monreal la acuse de fracturar a Morena.

Sheinbaum señala que Layda Sansores es "valiente"

La mandataria consideró que el programa de Sansores “se ha convertido en un evento público".

“Es una mujer valiente y de muchos principios, pero también hay que cuidar la unidad de Morena”, comentó la jefa de Gobierno de la CDMX.

Al ser cuestionada en conferencia de prensa sobre qué opinaba de que Layda Sansores, adelantó que revelaría un audio comprometedor de Ricardo Monreal, senador de la República Mexicana en su programa “Martes de Jaguar”, expuso que el programa de Sansores “se ha convertido en un evento público de información muy importante y muy novedoso".

¿Qué opina Sheinbaum de Layda?

El tema más reciente es lo sucedido el domingo entre Layda Sansores y Ricardo Monreal.

Claudia Sheinbaum Pardo comentó que Lady Sansores es una mujer valiente y de muchos principios. Asimismo, mencionó todo lo que ha hecho la gobernadora en favor del pueblo mexicano, todas estas memorias están escritas en el libro “Layda Sansores Insurrecta”, del autor Armando Estrop.

De la misma forma, señaló que Layda sufrió tres fraudes electores porque no querían que llegará hasta donde está ahora, "porque es una mujer que dice siempre la verdad".

“Cuando subió a la tribuna del Senado cuando se iba a privatizar el petróleo, es memorable esa intervención citando a José Saramago; y después de cuando se enfrenta a (Enrique) Peña Nieto, es una mujer valiente y de muchos principios”.

