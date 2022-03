Sandra Cuevas retoma labores en la alcaldía Cuauhtémoc

Sandra Cuevas, regresó a sus labores como alcaldesa de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México (CDMX) , esto tras llegar a un acuerdo reparatorio con los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) que la acusaron por los delitos de abuso de autoridad, discriminación y robo que ocurrió el pasado 11 de febrero.

Su retorno, como servidora pública de la demarcación, lo hizo con las actividades cotidianas que ha realizado desde octubre del año pasado cuando entró a la administración, señaló la funcionaria.

La alcaldesa Sandra Cuevas manifestó que :“ A las 5:30 de la mañana debemos iniciar reunión, después nos vamos a recorrer una colonia y ahorita nos tocó Santa María la Ribera, hoy hice algunos cambios en el personal, entonces les estoy dando indicaciones de qué es lo que se debe hacer respecto al lugar que estamos visitando”.

Tras recorrer algunas calles de la colonia y el parque en donde se encuentra el kiosko Morisko, en entrevista con medios de comunicación dijo que no prestará atención a los comentarios con intenciones de ataques contra su persona y únicamente se enfocará en los que sean positivos.

“Yo no me estanco en lo malo, yo lo dejo pasar, no le tomo importancia y a lo que sigue, la vida es muy corta y lo que debemos hacer es enfocarnos en lo positivo y si Dios y los vecinos me dan oportunidad de seguir gobernando la mejor alcaldía de la Ciudad de México lo menos que puedo hacer es trabajar, vamos a seguir trabajando muy fuerte por la alcaldía”, sentenció la alcaldesa de Cuauhtémoc.

Como parte del acuerdo reparatorio entre Sandra Cuevas y los uniformados de la SSC, la alcaldesa deberá pagar el costo del radio de transmisión y celular de los policías, así como tomar terapia psicológica durante tres meses y no hablar de este caso durante los próximos 6 meses.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, luego de haber logrado el acuerdo reparatorio y salir de las instalaciones de los juzgados orales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en el Reclusorio norte, Sandra Cuevas habló con los medios de comunicación para disculparse por los hechos ocurridos, sin embargo, no reconoció haber realizado los delitos de la que fue acusada.

"Me disculpo, pero no reconozco los hechos, me disculpo de corazón con la ciudadanía, con mis partidos por este trago amargo, me disculpo también de corazón con Eduardo, Faustino y con Marco, si ellos consideran que les hice yo un daño, les ofrezco una disculpa sin reconocer, insisto, que haya hecho un daño a los compañeros", comentó Cuevas.

