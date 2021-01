Sánchez Cordero defiende a brigadas de ‘Servidores de la Nación’

Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, defendió la participación de los ‘Servidores de la Nación‘ en las Brigadas Correcaminos encargadas de aplicar las vacunas contra COVID-19.

Sobre este tema, la funcionaria respondió a los cuestionamientos realizados por la Alianza Federalista que son los ‘Servidores de la Nación‘ quienes conocen los lugares donde están los adultos mayores y tienen contacto directo con la población.

Sánchez Cordero manifestó que ellos tienen el censo y porque ellos tienen la experiencia de dos años para saber exactamente en qué lugares, en dónde están, en dónde viven, etcétera”, argumentó.

Sánchez Cordero defiende el programa 'correcaminos'

Responde Sánchez Cordero a criticas de la oposición

Sánchez Cordero enfatizó que los ‘Servidores de la Nación’ tienen un gran conocimiento en tierra que facilitará a las Brigadas Correcaminos llegar hasta los lugares más recónditos para aplicar vacunas contra COVID-19.

Sobre el mismo tema, hace unos días el titular de la Secretaría de Bienestar, Javier May Rodríguez, respaldó la participación de los "Servidores de la Nación" en las brigadas de vacunación en el país, argumentando que son "facilitadores" y ayudan para que los beneficiarios reciban los apoyos de forma directa y sin intermediarios.

"Son trabajadores del gobierno federal que llegan a lugares donde nunca se llegaban, ellos ayudan al igual que Sedena, Salud y Fuerzas Armadas", declaró.

Ante los señalamientos de legisladores de oposición sobre el uso electoral de los programas sociales, el funcionario expresó:

"Que estén tranquilos, no actuamos igual, no nos hemos robado ninguna elección” y recordó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador impulsó una reforma para que los programas sociales no sean usados para “torcer la voluntad popular”.

Javier May acusó al gobierno anterior de aplicar de forma irregular los programas sociales y dijo que los diputados que ahora son oposición, antes estaban en el gobierno.

Sobre su participación en las brigadas para aplicar la vacuna contra el COVID-19, May Rodríguez dijo que los "Servidores de la Nación" -quienes, según el funcionario, son trabajadores eventuales y perciben poco más de 9 mil pesos al mes- ayudan a organizar a las personas que llegan para ser vacunadas y a llevar un control de las personas que ya recibieron su dosis respectiva.

