San Juanico, hace 38 años la gente caminaba en llamas

El cielo ardió. Dos rescatistas de la Cruz Roja Mexicana coinciden: El cielo ardió la madrugada del 19 de septiembre de 1984 en la localidad de San Juan Ixhuatepec, en Tlalnepantla, Estado de México.

Este sábado se conmemoran 38 años de la tragedia. Martín González Sánchez y Enrique Carrillo Flores, integrantes de la brigada de auxilio, recuerdan las llamas que alcanzaron dos kilómetros de altura.

Los rescatistas alertan que “de la tragedia no se aprendió”. En la zona de desastre se mantienen tanques de acero llenos de combustible al momento, ocho empresas gaseras siguen operando en San Juanico.

A 38 años de la tragedia La Verdad Noticias platicó con Martín González Sánchez, paramédico de la Cruz Roja que integró el contingente de rescate.

Recuerda que el 19 de noviembre de 1984 había concluido a las cuatro de la mañana su turno de trabajo en la Central del Norte, era chofer junto con su padre en la misma unidad de transporte.

Ambos volvieron a su casa en la CTM El Risco, una colonia contigua a la zona de la explosión, al otro lado de la autopista México–Pachuca, en la entonces delegación Gustavo A. Madero.

Fue alrededor de las 5:45 horas cuando se registró la fuerte explosión y Martín, dice que “se iluminó el cielo y el fuerte tronido que se produjo”.

“Me despierto, trato de despertar a mi papá que venía muerto de trabajar el cansancio y no, no me escuchaba hasta que le pegué fuerte a la puerta y le dije que algo estaba pasando afuera que muy probablemente se estaba incendiando, yo pensé que era la unidad CTM El Risco”.

Al salir de su domicilio para acudir a donde prestaba sus servicios como voluntario en la Cruz Roja de Tlalnepantla, relata que sobre la Avenida Fernando Amilpa y más adelante por la carretera México–Pachuca, iniciaban los primeros visos de la tragedia.

“Se empezó a ver gente pasar aun incendiándose y caminando tipo sonámbulos, algo que nunca se me va a olvidar. No pensé en la magnitud de este terrible accidente hasta que llegué al punto del impacto”.

Indica que con los demás paramédicos de Cruz Roja Lázaro Cárdenas (Tlalnepantla), se unieron con personal de otras instituciones como IMSS, ISSSTE, Cruz Roja Central y de otras delegaciones del Estado de México para ayudar a los sobrevivientes, aunque comenta que ver a las personas que murieron fue algo impresionante.

“Tú te metías a las casas y ver si podías pasar y era muy impactante ver cómo toda la familia estaba en sus camas… el padre, la madre tratando de proteger a sus hijos quedaban en una forma de protección. Impresionante como quedaban los animales todos cocidos”.

Martín, quien ingresó a la Cruz Roja en 1982 a los 23 años de edad, cuenta que la institución no contaba con técnicas o protocolos como las que existen hoy en día que exigen una profesionalización, su ayuda era por amor al altruismo, pasión por ayudar al prójimo.

El paramédico que hoy tiene 59 años de edad, dice que arriesgaría su vida por ayudar a la gente que estuviera en una situación como la de San Juanico.

Murieron calcinadas 14 personas, en su casa

Paramédicos trasladando cuerpos

Enrique Carrillo Flores, licenciado en Derecho y paramédico de la Cruz Roja Mexicana, desde 1984, expuso su vida en la catástrofe de San Juanico.

“Hemos tenido la experiencia de ver y conocer mucho, pero ver esa explosión con ese impacto, con esa saña puedo llamarlo así, de esa forma la destrucción tan grande de verdad, fue algo inesperado. Nunca lo habíamos vivido”.

Narra que le fue impactante ver una de las casas donde fallecieron 14 personas calcinadas, esto, lo dejó marcado.

“Te deja una marca, una marca en la conciencia, porque dices cómo ayudarles, cómo sacarlos, cómo darles vida cuando ya la mitad del cuerpo están calcinados. Entonces no podías identificarlos de un menor de edad hasta un adulto mayor ¡no! Ahí yo vi cuerpos muy pequeñitos”.

Recuerda cuando los bomberos le dijeron a un grupo de socorristas donde él estaba que si ellos corrían los demás también hicieran lo mismo porque podría generarse otra explosión.

Aparte de esas imágenes perturbadoras que tuvo que ver, señala que cada 19 de noviembre, pasa por su mente el grato recuerdo de haber podido ayudar a otras personas.

Enrique fue cuestionado sobre si arriesgaría su vida de nueva cuenta ante una contingencia de esta magnitud y respondió que “los que traen sangre de Cruz Roja grabada en el pecho y quienes han sido parte de dicha institución de corazón, lo volverían a hacer”.

Causas del siniestro

Rescatistas viendo los daños ocasionados por la explosión

De acuerdo a las diligencias realizadas por la autoridad federal, señalaron que las explosiones fueron ocasionadas por la ruptura de una tubería de 20 centímetros de diámetro que transportaba gas licuado de petróleo desde las refinerías hasta la planta de almacenamiento.

Además, las indagatorias mostraron que el sobrellenado de uno de los depósitos y sobrepresión en las tuberías ocasionó la ruptura de los ductos y, esto, produjo las explosiones.

La liberación del gas licuado de petróleo formó una inmensa nube que se desvió hacia una chimenea de antorcha, la cual se incendió provocando la fuerte explosión.

Este accidente ha sido catalogado como uno de los más devastadores en México.

Se mantienen gaseras en zona de desastre

Gaseras

Los informes de la época señalaron que este siniestro se suscitó en las plantas de almacenamiento y distribución de PEMEX.

Eran los tiempos de Miguel de la Madrid quien después del accidente -como fue catalogado- prohibió la ubicación de gaseras en esa zona, aunque con el paso de los años se han autorizado nuevas instalaciones, tales como:

Gas Metropolitano

AM Gas

Unigas

Energy gas

Gasoamático

Gas Silza

Gas Chapultepec

Vela Gas

Todas estas gaseras distribuyen en la actualidad alrededor de tres millones de cilindros de distintas capacidades, así como el abastecimiento a tanques estacionarios en el Valle de México.

Te puede interesar: Cuatro heridos por explosión de pipa de combustible en Acapulco

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!