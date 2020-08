Samuel García quiere aprender a ser feminista y pide disculpa a su esposa (VIDEO) | Captura de video YouTube

Luego de que se viera envuelto en otro escándalo por sus comentarios machistas hacia su esposa Mariana Rodríguez, el senador Samuel García publicó un video en sus redes sociales donde se disculpa por sus actos, al tiempo que asegura quiere aprender a ser feminista.

La disculpa del legislador en el Senado del partido Movimiento Ciudadano, se dieron en el marco del cumpleaños de su esposa Mariana Rodríguez, quien tras la controversia causada por el video no ha emitido declaraciones al respecto.

En un live de instagram el senador Samuel García hizo comentarios machista contra su esposa Mariana Rodríguez. Foto: Capura de video instagram.

"Mariana, mi amor, una disculpa hoy en tu cumpleaños número 25. Me duele mucho que en una frase muy estúpida de ayer ayer en un live de instagram, hoy en lugar de que te lleguen mensajes de cariño, de felicitaciones, te lleguen tantos de reproche, de indignación de mujeres que están muy molestas conmigo", se escucha decir a García.

Samuel García justifica "frase estúpida"

La actitud del senador de Nuevo León fue calificada por el mismo como "retrógrada", y añadió que "son telarañas que vengo cargando, nadie me enseñó a ser feminista, pero me comprometo profundamente a cambiar, a reeducarme, a convertirme porque no hay justificación, es machismo", afirmó.

Asimismo pidió a sus homólogas y compañeras de partido que le enseñen a ser feminista, pues ellas son "expertas en el tema, además de aliadas políticas, por lo que la disculpa la extendió también hacia su persona.

"De ustedes (senadores de MC) lo que pido es que me ayuden, ustedes son expertas, son mis aliadas en estos temas. Hacen talleres, cursos diarios, invítenme porque quiero aprender (a ser feminista). Ya me cansé de este tipo de fallos y errores de una cultura patriarcal y machista que no sé cómo agarré", excusa el senador.

Ayer lunes, a través de las redes sociales, cientos de usuarios arremetieron contra el de por sí controversial senador Samuel García, luego de que un live en instagram, agrediera a su esposa por enseñar la pierna, al justificar que se casó con ella para que fuera de él y no de las demás personas.