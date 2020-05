Samuel García niega haber robado insumos para enfermos de COVID-19 y revenderlos

El senador de Nuevo León, Samuel García, negó haber robado insumos para enfermos de COVID-19 y revenderlos en una empresa llamada "Stay safe", junto con su esposa, la vlogger Mariana Rodríguez.

A través de un vídeo que colocó en las redes sociales, el legislador indicó que la "crítica constructiva siempre será bien aceptada".

"Siempre les he hablado con la verdad y de frente, jamás me he escondido y he salido a dar la cara ante todos los temas personales y de trabajo que me acusan", escribió.