Samuel García asegura que ha DONADO su sueldo porque NO lo necesita (VIDEO)

Samuel García, el polémico senador volvió a ser duramente criticado en redes sociales en los últimos días. Tras asegurar que tuvo una adolescencia muy dura porque su papá lo obligaba a jugar golf, las redes sociales estallaron con muchas burlas en su contra.

Recientemente salieron a la luz unas declaraciones en donde el político mexicano asegura que ha donado su sueldo por que no lo necesita, declaraciones que también generaron polémica.

“Desgraciadamente, en México siempre generalizamos, siempre justos pagan por pecadores. Me he topado con gente muy valiosa que viven con un sueldito de 40, 50, y son felices. Tienen pa’ su familia, pa’ las colegiaturas”.

En redes sociales fue muy criticado por estos dichos y rápidamente salió a defenderse a través de sus cuentas oficiales.

“Esta entrevista es de hace un año y medio (que nada curiosamente se viralizó ahorita) NO hablo en ningún momento del sueldo de un ciudadano de a pie, ¿Qué digo realmente en el video? Que conozco a servidores públicos muy valiosos, que no roban y que se ganan su sueldo de manera honesta”.

Una de las partes que más llamó la atención de su publicación fue que aseguró que él no necesita de su sueldo de servidor público para mantener a su familia porque ‘ya tiene lo necesario’, además de que su trabajo lo hace por vocación. E incluso afirma que todo lo ha donado, aunque sin aclarar a quién.

“Yo he donado mi sueldo desde que soy servidor público porque no lo necesito, porque servir a Nuevo León es mi vocación y ya tengo lo necesario para que a mi familia no le falte nada”.