Samuel García: Solo el 1% de la población sigue con problemas de agua potable

El Gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepulveda informó en redes sociales que únicamente en 1% de las colonias en la zona metropolitana de la entidad, se mantienen los problemas con el suministro de agua, en redes sociales confirmó el hecho al escribir que se ha restablecido el servicio en las zonas que se vieron afectadas recientemente por una falla en la Presa El Cuchillo.

García Sepulveda dijo que se ha trabajado para incorporar más agua a la red del suministro, por lo que se realizó la identificación de fugas de agua y se repararon las tuberías, que por 30 años habían presentados desgaste, además dijo que se ha recuperado agua que estaba siendo robada y recalcó que se acabó la corrupción que prevalecía en la entidad.

El mandatario detalló que el bombardeo de nubes rendirá frutos en poco tiempo, con respecto al clima dijo que existe la probabilidad de que se forme un ciclón cerca de la región.

Recuperarán 60 pozos en NL

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) , informó que la próxima semana se dará inició a una nueva jornada de supervisiones para verificar que los pozos que tienen concesiones, operen bajo las normas permitidas, o de lo contrario se procederá de manera legal, en ese sentido,El director de la Cuenca del Río Bravo de la Conagua, Luis Carlos Alatorre Cejudo, dio a conocer que existen al menos 60 empresas que serán inspeccionadas, como informó La Verdad Noticias.

Reforma Hídrica de NL

Proponen modificaciones a la ley

Este martes, el Congreso de Nuevo León se votará en la Comisión de Medio Ambiente se enfrentará a una votación para aprobar o no, una propuesta de modificación a la ley hídrica en la entidad presentada por legisladores del Partido Acción Nacional, en la que se sustenta que que el suministro no puede suspenderse y que, en caso de cortes, el usuario no deberá pagar el servicio.

