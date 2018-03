Agencias/Diario La Verdad VERACRUZ.- El domingo 10 de septiembre una chica salió a platicar con su ex y no regresó. Con solo 21 años de edad, Alondra Suárez Correa, pidió permiso para salir a platicar con su exnovio y entregarle unas llaves. Sin embargo Alondra Suárez Correa no regresó a su casa.

"Cuando desperté busqué a mi hija, no la vi, no la encontré, se quedó platicando con ella y después me hablaron los vecinos que mi hija estaba a unas casas, en una jardinera, muerta. Le dio cuatro puñaladas, tres en el cuello y una en el tórax, esto fue como a las 4:00 de la madrugada", dijo. El lunes 11 de septiembre, familiares de Alondra Suárez acudieron a la casa del exnovio, pero éste no se encontraba. La madre dijo que no había llegado a dormir y que no sabía nada de él. Por lo que se interpuso una denuncia para que detengan a Luis Gustavo García Narcia, ya que es el principal sospechoso. Pero a más de 10 días no ha habido respuesta. Ayer viernes compañeros, amigos y familia de Alondra Suárez marcharon por la ciudad para exigir justicia. Con información de La Silla Rota

Alondra Suárez salió a platicar con su ex y no regresó, su cuerpo fue encontrado horas después. Se encontraba a unos metros de su casa, estaba tendido en una jardinera del fraccionamiento La Florida en Veracruz. La madre de la joven, Claudia Juana Correa Torres, pidió se haga justicia. Pues el supuesto agresor está identificado por la Fiscalía General del Estado pero no han podido dar con su paradero. La madre de Alondra Suárez dice que su hija tenía pocos días de haber terminado la relación con Luis Gustavo García Narcia. El motivo fue que el joven era muy celoso, pero jamás sospecharon que pudiera hacer este daño. Ese día recordó que su hija le comentó que Luis Gustavo iría a recoger unas llaves. Por lo que la madre no vio nada extraño, ya que ambos estaban afuera de la casa platicando. Fue a las 4 de la mañana del lunes cuando despertó y se dio cuenta que su hija no estaba. Inmediatamente llamó a su celular sin respuesta alguna, así que inició la búsqueda.Algunos de sus vecinos se encargaron de darle la mala noticia.