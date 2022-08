¿Salinas es apellido de ricos? Este es su origen

En México el apellido Salinas está relacionados con personas con alto poder adquisitivo y estatus, tal como lo son el ex presidente de Carlos Salinas de Gortari, o el empresario Ricardo Salinas Pliego, lo que ha llevado a muchos a preguntarse si este apellido es de “ricos”, por eso en La Verdad Noticias te revelamos lo que debes saber respecto a este apellido y su origen.

Primero hay que recordar, que debido a la conquista de México gran parte de los apellidos del país tienen su origen en España, incluso algunos de los más comunes, como Hernández, López, Martínez, Pérez, Sanchéz, provienen de ahí.

El apellido que comparten dueño de TV Azteca y el ex presidente de México, también tiene sus orígenes en España. Cabe indicar que una salina es una laguna de agua salada y donde se extrae sal, por lo que el apellido Salinas hace referencia a esos lugares.

¿Qué origen tiene el apellido Salinas?

El apellido es de origen español

Una de las versiones más aceptadas indican que este apellido tiene su origen en la Villa Salinas de Oro, localizada en la comunidad española, Navarra. Actualmente en esta localidad solo hay 113 habitantes.

Al parecer, los descendientes de Salinas de Oro formaron parte de órdenes militares, que luego emigraron a las colonias españolas, especialmente al virreinato de la Nueva España (lo que hoy sería México) y al virreinato de La Plata (hoy Argentina) donde se establecieron estas familias, por lo que ahora salinas forma parte de los apellidos mexicanos.

Te puede interesar: Ricardo Salinas Pliego presume su “humilde oficina” en Grupo Salinas

¿Salinas es un apellido de ricos?

Ricardo Salinas es uno de los empresarios más ricos con este apellido

Aunque en México y Argentina este apellido esté relacionado con personas de alto valor adquisitivo, o que han conseguido tener puestos en jerarquías en grandes empresas, lo cierto es que en España no es así, por lo que Salinas no es precisamente un apellido de “ricos”. El apellido está presente en varios de los países de habla hispana, pero no todos los descendientes cuentan con una gran fortuna.

En México, algunos de los “ricos” con este apellido son el ex presidente Carlos Salinas de Gortari y el empresario Ricardo Salinas Pliego. Mientras que en Argentina están: Gustavo Salinas, un ejecutivo bastante reconocido quien es presidente de Toyota, y Meteo Salinas, gerente general de Eidico.

Pese a que estos cuatro hombres actualmente tienen una fortuna, esto no se debe precisamente al origen de su apellido, pues las familias que tenían el apellido Salinas en el país de España no eran personas con un extraordinario valor adquisitivo.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram