Salinas Pliego pide salir a trabajar por México pese a cuarentena por Covid-19

Ricardo Salinas Pliego, presidente de grupo Salinas y uno de los hombres más ricos del país, llamó a los cuidadanos a salir a trabajar por México, en medio de una campaña de cuarentena para evitar la propagación del coronavirus.

A través de un mensaje televisado en uno de los noticieros de Tv Azteca, televisora de Grupo Salinas, el empresario mexicano aseveró que el coronavirus no es tan letal, en comparación la recesión económica anunciada por AMLO en días pasados.

Ricardo Salinas respaldó las medidas interpuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador ante el coronavirus.

“Paralizar toda la actividad económica de tajo significa hambre y por lo tanto, dentro de poco tiempo se desatará la delincuencia, la rapiña y el caos. Porque resulta que el estómago no sabe esperar”, dijo Salinas Pliego.

Ricardo Salinas Pliego mencionó que la mayoría de los casos por Covid-19 en México y el mundo no son mortales y que el 90 por ciento de las personas infectadas van a superar la enfermedad, por lo que pidió no dejarse llevar por el miedo.

“Como van las cosas, parece que no moriremos por coronavirus, pero sí vamos a morir de hambre”, señaló.

"En México la inmensa mayoría de la población no vive de un sueldo, no vive de sus ahorros, no vive del gobierno, la inmensa mayoría de la población vive al día, de manera que si la mayoría de la población deja de generar ingresos hoy, simplemente maña no tendrá que comer", añadió.

Salinas Pliego respalda medidas de AMLO por coronavirus

En este contexto, Ricardo Salinas Pliego reconoció las medidas interpuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ante esta crisis de salud púbica originada por el nuevo coronavirus y llamó a sus homólogos a hacer lo mismo y no atacarlo por simple "oposición política".

El Presidente de Grupo Salinas, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, hizo un llamado a trabajar por México, aseguró que la vida no puede detenerse y hay que salir a luchar para detener la tempestad económica. pic.twitter.com/qZ65QAv35O — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 25, 2020

"El presidente López Obrador ha estado insistiendo en que tendremos que tener calma y tendremos que salir adelante, porque el pueblo es fuerte y tiene muchas reservas y tiene razón", declaró.

"Tenemos que apoyar al presidente con el ánimo y con la calma y conviene mucho que la oposición fifí se moderen porque la alternativa del aislamiento es la rapiña y el aislamiento social", dijo.