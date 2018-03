Agencias/Diario La Verdad Ciudad de México.- Salen a la luz más agresiones del Skater que asesinó a su novia, de acuerdo a unas declaraciones de la madre de la joven asesinada; Mario Saenz no sólo le cortó el cuello a su hija sino que la agredió antes de dejarla en la regadera. Pamela Victoria Salas fue encontrada sin vida el pasado 2 de septiembre del presente año, su cuerpo se encontraba bajo el agua caliente por poco más de 10 horas, encontrada en el hotel Novo Coapa en la delegación Tlalpan de la Ciudad de México. Nueva información fue difundida por Consuelo Martínez Salas, la madre de la joven, quien asegura que su hija no sólo fue asesinada por las cortadas en su cuello, sino que su homicida también la golpeó, quemó viva y le cortó un seno, como narró en diversas entrevistas. El exitoso skater Mario Saenz es el único responsable que es señalado del feminicidio de Pamela, el joven de 29 años de edad aparte de ser deportista tiene su propia tienda de tenis y patinetas. Ante la Procuraduría General de Justicia de la CDMX ya se liberó una orden de aprehensión contra Mario. Sin embargo, a más de un mes del feminicidio, el joven no ha sido detenido.

"Mi hija es Victoria Pamela Salas Martínez, hija de familia como ustedes lo ven, pero lo que me duele en el corazón y porlo que he visto, tuvo la muerte más espantosa que le pudo haber hecho este tipo; a mi desde el principio me dijeron Mario Sáenz, yo directamente le digo, Mario Sáenz fue, me lo dijeron, preguntándome donde vivía y me dijeron que lo tenían investigado y que directamente lo acusaban ahí en el hotel, donde fue el asesinato de mi hija. Yo fui investigando y me enteré que a mi hija aparte de haberla golpeado, porque la habitación estaba toda manchada de sangre, le cortó sus senos señor, la golpeó demasiado y la quemó viva"

Te puede interesar

El día que fue asesinada Pamela, había salido a festejar su cumpleaños número 23, que fue un día antes de que acabaran con su vida. En su última mañana con vida les avisó a sus padres que iría con su novio a Cocoyoc en el estado de Morelos y que volvería ese mismo día, sin saber que no regresaría. La noche del 1 de septiembre Mario y Pamela rentaron una habitación en el hotel Novo Coapa en donde se alojaron y pidieron comida y cervezas,asegurando que su novia se iba a quedar un poco más de tiempo dormida en la habitación. Por la tarde, personal de Novo Coapa encontró a Pamela muerta dentro del baño del hotel., que explica lo que dice la señora Consuelo, sobre que su hija fue golpeada por Mario. Durante el velorio de Pamela, el deportista asistió aparentemente sorprendido por la muerte de su novia. El joven aseguró a Consuelo que el día del fallecimiento,, y por la tarde, se quedó "haciendo quehacer" en su casa. Al percatarse de la presencia del skater en el velorio, los amigos de la familia hicieron una llamada a las autoridades para notificar la presencia de Mario, mismo que