"Sale a la luz examen de Nicolás Maduro" ¡Es la burla de redes sociales y de Donald Trump!

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, envió un contundente mensaje al mandatario norteamericano, Donald Trump, desde el palacio de Miraflores, en donde le exige a Trump, no intervenir en su país.

Durante una conferencia de prensa, Maduro, acusó a E.U de fomentar un golpe de Estado, y se dirigió de manera directa a Donald Trump, a quien demandó no meterse en Venezuela, cosa que hizo con un notable deficiente inglés que causó risas en los presentes y en cuestión de minutos, se volvió la burla de las redes sociales.

“Donald Trump, con Venezuela no te metas. Hands off Venezuela. Donald Trump, hands off Venezuela. De inmediati!"