Sale Narro de contienda por el PRI y renuncia al partido

José Narro Robles renunció al PRI

Luego de que hace unos días denunciara anomalías en la elección interna para renovar la dirigencia nacional del PRI, el exrector de la UNAM, José Narro Robles, decidió bajarse de la contienda, y de paso, renunciar a su militancia en el PRI.

A través de su cuenta de Facebook, el aspirante a la dirigencia tricolor difundió un video, en el que confirmaba su salida del PRI y las razones de salir de la contienda partidista.

Hoy hago pública mi decisión de renunciar a formar parte de la simulación en el proceso de elección de la nueva dirigencia de mi partido, pero también mi renuncia al PRI Oficial México, partido en el que milité por más de 46 años", señaló en la publicación.

El 13 de junio, el exrector dio a conocer su posicionamiento sobre el proceso, y detalles con los que no estaba de acuerdo, y acusó que desde la dirigencia se busca imponer a Alejandro Moreno Alito, exgobernador de Campeche.

Doy a conocer mi posición respecto a la convocatoria para la diligencia del PRI, a la cual soy aspirante. Debemos evitar que este proceso sea la simulación más grande de la historia del partido. Hago saber que no se han respetado acuerdos pactados con la dirigencia nacional. 1/3 pic.twitter.com/3FbptdeChZ — José Narro Robles (@JoseNarroR) June 13, 2019

“La esencia y la existencia del PRI están amenazadas”, señaló entonces el exaspirante a presidente del CEN tricolor.

Narro Robles tenía 46 años de militancia en el tricolor, y mantuvo una posición crítica sobre el proceso interno del partido para elegir a su nueva dirigencia nacional, y finalmente, acabó por claudicar al proceso, por culpa de la simulación que busca imponer a Alito.

José Narro acusó una enorme simulación en el proceso interno del PRI

“Siempre he considerado a la simulación como un mal indeseable”, abundó en el video de mas de seis minutos de duración, donde señaló que buscó la dirigencia basado en su compromiso con México y con el PRI.

“En estos tiempo de regresión a formas centralistas y autoritarias que ya teníamos superadas, se requiere del fortalecimiento del sistema de partidos políticos, y de la organización de una oposición verdadera, sin temores ni flaquezas”, afirma el también exsecretario de Salud del gobierno de la República.

Señaló que en los tres meses que se mantuvo en la contienda interna, conoció las causas de la que consideró “estrepitosa derrota” del tricolor, a la que agregó, la intentona del gobierno federal de secuestrar al partido.

“Son groseros los indicios de intervención del gobierno federal en la misma dirección; quien hasta hace unos meses declaraba duramente en contra del candidato oficial hoy lo anima y lo arropa”, criticó Narro Robles en clara alusión a Alejandro Moreno, a quien llamó el candidato oficial de la cúpula del tricolor.

Narro afirmò que Alejandro Moreno, ex gobernador de Campeche, busca ser impuesto por la cúpula del PRI y el gobierno federal.

Agregó que es preponderante evitar que las decisiones del PRI las siga tomando el presidente en turno, además de que la elección interna se realizará con un padrón inflado, sobre todo, en los estados de Coahuila, Ciudad de México, Campeche y Oaxaca.

“Quise ayudar infructuosamente a rescatar al partido de las garras de la simulación, nunca me he prestado a ella y este no será el caso”, agregó, para hacer un llamado a los militantes reales del PRI, que han sufrido el abandono.

“A los verdaderos militantes les digo: aguanten hasta que ya no aguanten, como a mi me sucedió; los responsables del desastre que viene tendrán que justificar lo que resulta incomprensible, por avalar la simulación a la que siempre me he opuesto”, explicó.

Señaló que la simulación en la elección interna del PRI pone aun más en riesgo la democracia en México, aunque advirtió, “México es más grande que un sexenio, que un partido y su preferencia”.

Además, afirmó que buscará la trinchera adecuada para seguir trabajando por y parea México.

“Debemos organizarnos para reflexionar, proponer y actuar, esa tiene que ser la próxima tarea”, concluyó.