Salchichas de pavo “piratas”; Profeco revela las potencialmente peligrosas

El Centro de Investigación Biomédica Pennington de la Universidad Estatal de Louisiana, señala que la carne de pavo es una gran fuente de proteínas, rico en muchas vitaminas y minerales, y bajo en grasas, por lo que hay embutidos con esta proteína, pero Profeco advierte de salchichas de pavo “piratas”.

La Verdad Noticias presenta el análisis que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó a 57 marcas de salchichas y destacó que más 30 de ellas no cumplen con lo anunciado en su empaque.

En ese sentido, la Profeco destacó que desde 1984 hay una norma que indica deben ser elaboradas con 60 por ciento de carne animal para ser consideradas productos cárnicos de calidad, sin embargo esta regulación no es obligatoria por lo que se ofertan una gran variedad de este alimento muy popular que puede considerarse pirata.

Marcas de salchichas mienten

Las salchichas pueden ser de cerdo, pavo, ternera o pollo, pero algunas marcas mienten y están hechas de soya.

Las salchichas son uno de los alimentos más fáciles de consumir, por lo que son ideales para comidas rápidas; en el mercado los principales son tipo Viena, Fránkfurt o coctail y puede ser carne de cerdo, pavo, ternera y pollo.

Sin embargo algunas de las que podemos comprar mienten, pues no estás comiendo carne y están hechas de soya y grasa.

Los resultados del análisis de Profeco arrojaron que hay salchichas de pavo “piratas” ya que dicen vender salchichas con carne pero entre sus ingredientes no tienen esa proteína animal y contienen grasa, soya o proteína de origen no animal no específica. Pero es importante saber qué es lo que se está consumiendo.

¿Cuáles son las salchichas de pavo “piratas”?

Profeco además de revelar cuáles son las salchichas de pavo “piratas” dio a conocer cuales si contiene pavo.

Profeco analizó seis marcas de salchichas que dicen estar hechas con pechuga de pavo pero resultó que no tiene pavo como dice su etiquetado, sino que contienen soya y algunas incluso rebasan el contenido de sodio que deberían tener.

Sabori Natural: no tiene pechuga de pavo, sino pollo y pavo pero no específicamente pechuga

San Rafael Balance: es una combinación de pavo y soya

Zwan Bienestar: Aunque sí es de pechuga de pavo solo contiene 5.3 gramos de proteína.

Marcas que sí son de pavo

Bernina Casa López Oscar Mayer Farm Hill

Como se ha visto el estudio de la Profeco revela que no todas las marcas tiene salchichas de pavo “piratas”, por lo que hay cuatro que sí está elaboradas con carne de pavo y contienen más del 60 por ciento de esa proteína animal, por lo que son las mejores del mercado.

