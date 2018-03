Salario mínimo no alcanza; Pugna Coparmex por aumento

El estudio presentado señala que el salario mínimo de México es el tercero más bajo de la región en América Latina, de apenas 129 dólares mensuales.

04 pesos salario mínimo actual

70 propuesta de incremento

428 mil personas laboran en la economía formal reciben un salario mínimo general.

5 millones de personas reciben un salario mínimo.

El dirigente de la Confederación Patrona de la República Mexicana (Coparmex) en la entidad, Gustavo Cisneros Buenfil, argumentó que el aumento al salario mínimo se trata de un acto de justicia, ya que muchos trabajadores están bajo esa modalidad, lo cual resulta insuficiente para cubrir las necesidades de bienestar básicas de una familia. Recordó que el poder adquisitivo del salario ha registrado una pérdida de más del 70 por ciento durante los últimos 30 años, y con una diferencia de casi el 4000 por ciento entre los salarios y el precio de la Canasta Alimentaria Recomendable (CAR), el salario mínimo definitivamente sigue sin alcanzar. Tras considerar que no es momento de incrementar el salario mínimo porque generaría presiones inflacionarias, el Gobierno Federal rechazó la propuesta de la Coparmex, para pasar de los 80.04 pesos actuales a 90 pesos con 70 centavos. Cabe señalar, agregó, que el salario mínimo es el ingreso de muchos trabajadores a nivel nacional y de acuerdo a estudios económicos, en los cuatro años de gobierno que lleva Enrique Peña Nieto, un millón 261 mil personas tienen que subsistir con el salario mínimo, que no alcanza a cubrir las necesidades básicas de una familia trabajadora. A su vez, en el mismo periodo descendió el número de trabajadores con sueldos equivalentes a más de cinco salarios mínimos –que serían 10 mil 950 pesos o más al mes-. En diciembre de 2012, se estima que fueron 3 millones 884 mil personas, y para este año el número cayó a 2 millones 900 mil personas. Consideró que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) ya no tiene razón de existir, puesto que los aumentos que propone cada fin de año, son insuficientes para que la clase trabajadora tenga un ingreso mínimo justo. Dijo que la propuesta de incrementar el salario mínimo antes de llegar al fin de año, tenía como finalidad impulsar un cambio de enfoque en la política salarial con visión de largo plazo y con el fin de estimular positivamente las variables del empleo, la productividad, la inversión y el crecimiento de la economía, colocando como eje inicial de esa estrategia el incremento del Salario Mínimo General. La propuesta a la representación de trabajadores, patrones y gobierno federal en el seno de la Conasami, ‘busca establecer una meta de convergencia hacia el 2030 del Salario Mínimo General, para situarlo en un rango de entre 162.35 y 194.68 pesos diarios, en valores constantes, lo que permitirá cubrir al 100% el ingreso necesario para satisfacer las necesidades del trabajador y su familia’. El representante de Coparmex, recordó que el sector patronal presentó la solicitud formal para convocar de inmediato a la Conasami para que revisara una modificación del salario mínimo general, a fin de incrementarlo de los 80.04 pesos actuales a 90 pesos con 70 centavos. ‘El pasado 22 de junio el sindicato patronal hizo entrega de su propuesta técnica al secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, a quien pidió citar a sesión extraordinaria a la Conasami para analizar la propuesta de revisar el salario mínimo a la brevedad’, añadió. El año pasado la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, a propuesta de Coparmex, aprobó fortalecer el Salario Mínimo General fijándolo a $80.04 pesos a partir del 1 de enero 2017, lo cual fue un hecho histórico al componerse dicha mejora en un aumento porcentual del 3.9%, y un aumento nominal de 4 pesos, denominado Monto Independiente de Recuperación. Aproximadamente 428 mil personas que laboran en la economía formal reciben un salario mínimo general trabajando más de 40 horas a la semana, en tanto que en la economía informal prácticamente 2.5 millones de personas reciben un salario mínimo. La propuesta de Coparmex contaba con el respaldo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), cuyo secretario ejecutivo, Gonzalo Hernández, coincidió en que un ajuste al salario mínimo no afectaría la inflación ni al mercado laboral y, en cambio, contribuiría a fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores de menores ingresos.‘Un ajuste al salario mínimo no afectaría la inflación ni al mercado laboral y, en cambio, contribuiría a fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores de menores ingresos’