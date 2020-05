Sacerdote llora al enterarse que es un posible infectado del Covid-19

El sacerdote católico José Baizabal Domínguez y párroco de San José Carrizal realizó una transmisión por medio de Facebook Live, desde un hospital, donde entre lágrimas contó que está siendo atendido por ser un posible contagio de Covid-19.

José Baizabal Domínguez, es un reconocido sacerdote entre los feligreses por su don de gentes y santidad pero que también ha sido acusado por otros por conductas inapropiadas, detalló en Facebook que le dio escalofríos cuando en el hospital leyó unos letreros que decían “ruta Covid-19” pues lo trataban como un caso de coronavirus.

Entre lágrimas, sacerdote pide no tomarse el coronavirus como un juego.

“Quise entender un poquito lo que estaba pasando. Créanme que no sentí miedo”, Sacerdote.

Sacerdote cuenta su experiencia con el Covi-19

En su narración realizada en vivo a través de su red social, el clérigo dijo que se acordó de las palabras del Salmo que dicen “aunque camine por cañadas oscuras, el señor está conmigo”, pero la experiencia de ser tratado como un posible enfermo de este virus le ha golpeado duro, aseguró el sacerdote Baizabal Domínguez.

Empleando la página de Facebook Parroquia San José Carrizal-Apazapan, el sacerdote dijo que fue ingresado en el hospital y tuvo que ver a los médicos y personal de salud con sus vestiduras propias para tratar enfermos con coronavirus.

Algo que destacó el sacerdote fue que se impresionó mucho ver el movimiento de la gente, su comportamiento y distanciamiento. “Me llevaron a tomar una placa y al abrir la puerta todo mundo se retiraba. Junto a mi estaba mi hermano y no sé cuál haya sido su experiencia, pero de repente, Dios me permitió asomarme a este mundo, a este mundo donde el Covid-19 está haciendo estragos”.

Mientras lloraba, el sacerdote dijo que al estar en el hospital solo pensaba en todas las personas que han enfermado por el coronavirus, ya que son ellos los que tienen la verdadera lucha.

Te puede interesar: Coronavirus incrementa la tasa de mortalidad en Tijuana, las morgues sin espacio

Baizabal Domínguez dio un mensaje conmovedor pero fuerte, al decir que cada persona vel el coronavirus desde un ángulo diferente algunos han tenido a algún familiar le ha tocado la enfermedad, otros escuchan cosas, también hay quienes no ven nada y llegan a pensar que no pasa nada, por lo que pidió que no se tomen las cosas a juego.