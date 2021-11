Sacerdote en Michoacán denigra a mujeres ante manifestaciones del 25N

El Sacerdote en Michoacán, Alfredo Gallegos, mejor conocido como “El padre pistolas”, envió un mensaje a las mujeres en el marco del 25N, pidiéndoles que no se manifiesten con iconoclasia, sino que “se pongan a hacer tortillas”.

El llamado “Padre pistolas”, quien es conocido por sus irreverentes sermones, no pudo dejar de dar su opinión con respecto a las protestas por el 25 de Noviembre, que se conmemora el Día Internacional de la lucha contra la violencia de género.

Y es que la postura de la iglesia catolica es clara, los cardenales siempre promueben que las mujeres tengan a sus hijos en vez de abortar, por ello la TEPJF sancionó a carenales que alentaron al voto “bien meditado” sobre el aborto, en las pasadas elecciones.

¿Qué dijo el sacerdote en Michoacán sobre el 25N?

El padre pistolas opinió sobre el 25N

Fue desde la ciudad de Morelia, en Michoacán que el sacerdote las “invitó” a no pintar o “vandalizar”.

“Pónganse a hacer tortillas, no compren Coca-Cola. Hagan agua fresca, sopes, tamales. Enséñese a ser mujeres", dijo.

El sacerdote, que previamente llamó a la gente a portar armas, no pidió nuevamente a las mujeres que no aborten, y que no luchen para que se apruebe esa ley.

“Ay, mujeres, las quiero mucho, ustedes son la base de la sociedad. Son sacrificadas, tengan hijos (...) no aborten”.

Las protestas del 25N

Las mujeres se manifestarán

Las mujeres este año han organizado diferentes marchas, a fin de manifestarse en contra de la violencia, de hecho en Mérida se instalará una “Antimonumenta feminista” en el remate de paseo de montejo.

Incluso en la ciudad de México los elementos de seguridad cercaron algunos monumentos en reforma, mismos que previamente han sido plasmados con iconoclasia.

