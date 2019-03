¿Sabotaje? Sube polémico "tuit" la Secretaría de Bienestar; ante la indignación causada lo elimina

Este fin de semana en la cuenta de Twitter de la Secretaría de Bienestar federal @bienestarmx, se publicó una imagen que señalaba las “5 razones por las que No quieres BIENESTAR en México”, puntos que resultaron ofensivos para varios usuarios de la red social, quienes no tardaron en reaccionar en descontento.

Lo peculiar de esta publicación es que en dicho listado se enumeran cinco razones para no probar a un individuo que presuntamente no quiere el bien de México, entra las razones enunciadas señala el no aceptar recibir directamente un apoyo del gobierno federal, al igual que migrar a otro país, en busca de una vida mejor, puntos que fueron calificados por varios como un "adoctrinamiento".

Ante lo anterior, la analista Denise Dresser lamentó dicho tuit afirmando que "Este mensaje es lamentable: manipulador, maniqueo, construido sobre una serie de falsas disyuntivas. O apruebas las políticas del gobierno o eres un mal mexicano, poco nacionalista, que no ama a su país. Muchos sí queremos bienestar pero sin adoctrinamiento ideológico".

Así mismo, León Krauze, periodista y columnista de EL UNIVERSAL señaló: "¡¿Perdón?! ¿Qué le quiere decir esto a los millones de migrantes mexicanos?".

Y no se quedó atrás el memero Vampipe quien escribió que "El posteo de Bienestar causó Malestar, pero que no había sido aprobado. ¿Sí fue redactado por ustedes? ¿Estaba en espera de aprobación?", cuestionó.

Después de que ya llevara horas publicado hasta hacerse viral el tuit y ya hubiera causado desagrado a muchos, la cuenta @bienestarmx dio paso a la eliminación del escandaloso tuit aclarando que, este aún no contaba con la validación que permitiera su publicación en las redes sociales.

“En relación con el material que fue posteado hace unas horas, hacemos del conocimiento que no contaba con validación para su publicación. Se tomarán medidas necesarias con el fin de no incurrir nuevamente en un caso similar. Nuestro compromiso con el #Bienestar de todas y todos”. Ya “aclarado” el asunto, dicha dependencia no ha dicho si sancionará a alguien tras la mala decisión de publicar el tuit en cuestión.