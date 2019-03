¿Sabía qué AMLO presidente ha escrito 17 libros?

AMLO PRESIDENTE LIBROS

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha escrito y publicado 17 libros a sus 65 años de edad, en los cuales deja su esencia y personalidad, la mayoría de sus libros son enfocados a la vida política y a la historia de México.

En sus libros deja ver los estudios de Administración y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

AMLO presidente dedica sus libros al área política- social y a ensayos históricos, por medio de algunas de sus publicaciones dio a conocer varias veces sus propuestas presidenciales antes de llegar a ser presidente de México.

Durante los últimos ocho años fueron públicados siete libros, uno de los más polémicos es "Oye Trump" en el que responde a los desafíos a México puestos por presidente de Estados Unidos.

La historia del país es algo que siempre ha apasionado a AMLO presidente, tiene cinco libros que tocan estos temas tan icónicos de la historia del país.

El primer libro de AMLO presidente fue, Los primeros pasos (Tabasco 1810-1867) (1986) y de ahí el tabasqueño no paro de darle rienda suelta a su pluma, el ultimo ha sido A New Hope For Mexico (2018) Análisis político (en inglés), pero se espera que AMLO presidente escriba próximamente más libros.

“‘La Salida' fue el más vendido en el 2017 entre autores mexicanos", declaró AMLO presidente, además de asegurar que recibió un millón de pesos (unos US$50.000) en regalías por ese libro, de los cuales donó la mitad a damnificados del sismo del 19 de septiembre.

La salida: Decadencia y renacimiento de México de AMLO preidente

En los libros AMLO presidente deja mucho la forma en que piensa y como ve el futuro de México.