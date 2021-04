Actualmente hay 16 estados de México donde se observa una tendencia a la alza respecto a los contagios de COVID-19, informó la Secretaría de Salud (SSa). Posterior a una Semana Santa que llamó la atención de las autoridades por la posibilidad de implicar una tercera ola de casos, José Luis Alomía, director general de Epidemiología, dijo que:

“Estamos viendo un cambio en la tendencia descendente en cada una de estas 16 entidades que tenían en las prácticamente 11 semanas pasadas, otras 6 o 7, una tendencia descendente”, precisó.

Repuntan los casos de COVID-19 en 16 estados: SSa

En ese tenor, Alomía Zegarra indicó que las entidades que han contribuido a esta “ligera alza” de COVID-19 son: Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Tlaxcala.

Además, el funcionario federal descartó que este indicador se represente como una señal de alarma, debido a que la curva epidémica todavía puede presentar variaciones.

SSa: Hay 16 entidades con tendencia a la alza en contagios de COVID-19.

“En esta última semana graficada, entre la 13 y 14, se está desarrollando este pequeño tramo ascendente, ¿esto significa una alarma, algo que está poniendo en riesgo el comportamiento epidémico en este momento, está generando un impacto en la salud de las personas? No, en este momento todavía no, pero no deja de ser una señal”, detalló Alomía.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) México reporta hasta este jueves 214 mil 95 muertes y los 2 millones319 mil 519 de contagios de COVID-19. En tanto, a pandemia de coronavirus sigue extendiéndose en México y el mundo y poco a poco empiezan a subir índices de nuevos contagios derivados del incumplimiento de medidas sanitarias por Semana Santa.

Paralelamente a esta situación, la campaña de vacunación en los últimos días se ha acelerado para cumplir con la fase de inoculación de adultos mayores, por lo que a la brevedad ya se iniciará la etapa de protección a personas mayores de 50 años.

