SSPC: Carteles utilizan el Free Fire y COD para reclutar jóvenes

Durante la conferencia "mañanera" que realiza el presidente Ándres Manuel López Obrador en Palacio Nacional, el subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja advirtió que diferentes carteles del crimen organizado han usado videojuegos como el "Free Fire" y "Call of Duty" (COD) para sumar e incluso secuestrar jóvenes para sus organizaciones.

Mejía Berdeja explicó que además de reclutar elementos a sus grupos "trafican" con ciertas armas virtual, las cuales obtienen de la información que les proporcionan los menores.

"Los juegos que más son útilizados para acceder a los chicos son "Call of Duty: Warzone" y "Free Fire", estos son lo más populares entre los jóvenes debido a que se pueden instalar y jugar en casi cualquier dispositivo móvil.

Amlo contra los videojuegos

Con relación a lo informado por el subsecretario de Seguridad, AMLO lanzó un exhorto a los padres de familia a mejorar su relación con los hijos, que brinden una mayor atención y afecto para que no sean presa de este tipo de criminales.

Anteriormente en La Verdad Noticias te habiamos informado que el presidente López Obrador no es "fan" de que los niños utilicen los videojuegos como formas de entretenimiento ya que previamente había dado a conocer un caso de secuestro mediante estas plataformas.

"No por qué llore el niño y llora la niña, ahí está, el programa, el Nintendo para que no llore y ahí están horas viendo juegos violentos que no deben ser vistos por los niños, pero los padres, ve prendele su Nintendo para que yo pueda hacer mis cosas", expresó en una conferencia previa.

¿Qué provoca el juego de "Free Fire"?

Un experimento realizado a cientos de adolescentes por la Universidad Técnica de Manabí en el Ecuador por la facultad de Psicología arrojó como resultado que los menores que utilizaban el videojuego "Free Fire" comenzaban a generar una conducta anti social, un descuido personal, asilamiento y una codependencia.

Además, lograron detectar que los usuarios de este tipo de juegos normalizan la violencia, al ser esta una plataforma que precisamente refiere una tierra sin ley en donde la única finalidad es inflingir daño al otro a través ataques o tiroteos.

