SSA confirma más de 20 mil casos de COVID-19 y mil 972 muertes

covid mexico ssa

Este viernes, la Secretaría de Salud (SSA) dio a conocer en conferencia que ya hay 20 mil 739 casos de COVID-19 confirmados en México, así como mil 972 muertes oficiales.

El director general de Epidemiología, José Luis Alomía, desde el Palacio Nacional, detalló que de los más de 20 mil casos de coronavirus en México, actualmente hay 6 mil 390 pacientes activos.

El funcionario destacó que este viernes primero de mayo ha sido el día con más casos nuevos de COVID-19 confirmados, pues se registraron mil 515; esto representa un incremento del 7.9 por ciento comparado al día de ayer.

Al 01 de mayo de 2020 hay 20,739 casos confirmados, 6,390 confirmados activos y 15,446 sospechosos por #COVID19. Se han registrado 55,003 negativos, 1,972 defunciones confirmadas, 164 defunciones sospechosas y fueron estudiadas 91,188 personas. 1/3 pic.twitter.com/K5SlpwFHBE — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) May 2, 2020

En cuanto a las entidades con más defunciones por COVID-19, Ciudad de México, Baja California y el Estado de México se mantienen. La capital con más de 400, BC con casi 250 y Edomex con más de 150 muertes.

Se preparan para enfrentar el pico alto del COVID-19

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo el viernes que la capital y el área circundante, donde se concentran la mayoría de contagios, se preparan para enfrentar el pico de la epidemia a mediados de la próxima semana.

Estimaciones oficiales indican que el número de contagios podría ser mucho mayor a la cifra reportada debido a que muchos de los infectados probablemente no fueron a consulta, no desarrollaron síntomas o no fueron debidamente diagnosticados.

Conferencia de Prensa:#COVID19| 1 de mayo de 2020#UnidosSaldremosAdelante https://t.co/TRZrV982ZJ — SALUD México (@SSalud_mx) May 1, 2020

Te puede interesar:Coronavirus: Aplaza Inegi encuesta de confianza del consumidor de mayo y junio

México es el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que realiza menos pruebas per cápita para detectar el coronavirus. La nación latinoamericana ha realizado 0.4 pruebas por cada 1,000 habitantes mientras que la media de la OCDE es de 22.9.