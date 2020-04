SSA confirma 3 mil 441 casos positivos de COVID-19 en México

gatell covid mexico

Autoridades de la Secretaría de Salud (SSA) informaron en la conferencia de prensa diaria que el número de casos confirmados de la nueva cepa de COVID-19 aumentó 3 mil 441 en México. Mientras que los casos sospechosos se ubicaron en 10 mil 105 y otros 17 mil 950 se han descartado.

Hugo López Gatell, subsecretario de la Secretaría de Salud (SSA), indicó que los casos señalados confirmados en el país, el 70 por ciento se encuentran en estado ambulatorio y el 30 por ciento hospitalizado.

En las últimas 24 horas Total al 8 de abril Defunciones 20 194 Infectados 260 2441 Sospechosos 917 10,105 Negativos 741 17,950

A nivel nacional, hasta el momento, hay 569 personas registradas como graves, mientras que hay 123 intubados y 348 estables, comentó López-Gatell.

Dos embarazadas murieron por COVID-19

Entre las personas que perdieron la vida se encuentran dos mujeres embarazadas, las primeras en esa condición que se registra desde que inició la epidemia.

Ambas tenían padecimientos que las hacían vulnerables al COVID-19: una de ellas tenía hipertensión arterial y obesidad mórbida, y la otra padecía diabetes gestional y también obesidad mórbida.

El subsecretario de prevención y promoción de la salud, Hugo-Gatell, recordó que durante la epidemia de la influenza en 2009, la mortalidad materna escaló, por lo que llamó a cuidar a las mujeres embarazadas.

COVID-19 es ocho veces mayor

El impacto de la pandemia por COVID-19 es ocho veces mayor de lo que se ha reportado en México. Es decir, que por cada caso positivo documentado existen ocho personas de las que no se tiene registro, porque no acudió a consulta, que no le fue detectada la enfermedad o falleció antes llegar a un nosocomio.

La estimación de casos en el país es de 26,519, cifra que obtuvo la Secretaría de Salud bajo la aplicación del Modelo de Vigilancia Centinela, que fue desarrollado por los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, la Organización Panamericana de Salud y la Organización Mundial de la Salud en el 2005.

En la semana 13, que comprendió del 15 al 21 de marzo, se informó que el estimado de los casos fueron 13,211, lo que significó un aumento de 42% con la semana 12 (8 al 14 de marzo).