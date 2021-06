SFP inhabilita cuentas a 4 ex funcionarios de la Agencia Espacial Mexicana

La Secretaría de la Función Pública informó este miércoles que fueron inhabilitados cuatro ex servidores públicos de la Agencia Espacial Mexicana, por causar un daño al erario superior a 26.5 millones de pesos.

Entre los involucrados destaca el nombre de Francisco Mendieta, ex director de la Agencis y otros tres servidores más.

El anuncio lo dio a conocer Irma Eréndira Sandoval, titular de la SFP mediante una conferencia de prensa.

Cuatro ex funcionarios de la Agencia Espacial Mexicana

La investigación señala a Francisco Mendieta, ex director de la Agencia.

Como previamente te informamos en La Verdad Noticias, en un comunicado en el que no identificó por su nombre al ex directivo, la SFP indicó que se inhabilitó por 20 años a otros tres ex servidores públicos de la Agencia involucrados en la acción penal.

La secretaria Sandoval Ballesteros señaló que “tras un exhaustivo procedimiento de responsabilidades, en el que en todo momento se respetó el derecho de defensa de los involucrados, el Órgano Interno de Control (OIC) en la AEM determinó imponer la sanción de inhabilitación por 20 años a un ex director general, además de multa resarcitoria por 3 millones 807 mil 782 pesos”

Asimismo, “al ex coordinador general de Financiamiento y Gestión de la Información en Materia Espacial y al exdirector de Financiamiento se les impuso una multa de 3 millones 807 mil 782 pesos a cada uno, mientras que al excoordinador de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico Espacial se le aplicó una multa por 15 millones 113 mil 271 pesos. A estos tres exfuncionarios se les inhabilitó también por 20 años para desempeñar cargos, empleos o comisiones en el servicio público”, aseveró la secretaria Sandoval Ballesteros.

Más detalles del caso

Irma Eréndira Sandoval, titular de la SFP.

La pérdida millonaria se generó al haber suscrito y pagado indebidamente dos contratos para el desarrollo de un evento internacional de astronáutica en el año 2016.

Según los primeros reportes, se contrató a otra empresa por tal servicio, lo que generó un daño al erario por 11 millones 423 mil 346 pesos.

Con esta nueva detección a la Agencia Espacial Mexicana, la AFP suma 10 mil mdp recuperados por combate a la corrupción.

