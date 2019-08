SFP destituye a 100 servidores públicos y firma convenio con la Cámara de Diputados

La SFP destituyó a 100 servidores públicos, esto lo dio a conocer durante la firma de un convenio con la Cámara de Diputados para el combate a la corrupción, informó la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, quien señaló que a la fecha han interpuesto un estimado de 2 mil sanciones y un total de 183 sanciones económicas.

SFP destituye a 100 servidores públicos y firma convenio con la Cámara de Diputados

La funcionaria indicó tambien que dichas sanciones fueron impuestas con carácter resarcitorio, logrando la obtención de cinco mil millones de pesos. Eréndira Sandoval indicó que luego de que se llevara a cabo el relanzamiento de dicha dependencia ahora en sus manos, las denuncias han tenido un aumento de hasta un 40 por ciento.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos:

El porcentaje anterior abarcaría un estimado de 23 mil, mientras que ya fueron realizadas un total de 18 mil investigaciones abiertas por presuntos actos de corrupción en lo que corresponde de la fecha del 1de diciembre del año 2018 hasta julio de este 2019 indicó la secretaria.

Irma Eréndira Sandoval, señaló de igual manera que fueron interpuesas alrededor de dos mil sanciones dirigidas a más de mil 400 servidores públicos.

“Nos hemos concentrado en barrer las escaleras de arriba para abajo”, aseveró la secretaria de la Función Pública.

Ponemos las tecnologías al servicio de la sociedad, @GobiernoMX y diputados sumamos fuerzas para prevenir, detectar y sancionar la corrupción en la @Mx_Diputados:

Secretaria @Irma_Sandoval, durante la firma del convenio con la Cámara de Diputados.@PMunozLedo @mario_delgado pic.twitter.com/qvhXxdqG4d — SFP México (@SFP_mx) August 27, 2019

Además Sandoval indicó que se habían llevado a cabo más de 100 destituciones, así como la inhabilitación de directores, directores generales y jefes de altos mandos.

Desde San Lázaro al término de la firma del Convenio General de Colaboración con la SFP, la funcionaria aseguró que continuarán haciendo alianzas para frenar la corrupción.

TE PUEDE INTERESAR: SFP comenzó procedimientos contra funcionarios de Pemex

“Tenemos nuevos proyectos, nuevas gobernanzas. Aparte de cumplir con la obligación de sancionar, investigar y de aplicar la responsabilidad correspondiente, trabajamos en positivo en el Padrón de Integridad Empresarial”.

SFP destituye a 100 servidores públicos y firma convenio con la Cámara de Diputados

Con respecto al convenio Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, indió que servirá para castigar a los servidores públicos que incurran en la corrupción.

“Sí no hay castigo, el crimen queda a salvo. Y no he visto que se castigue por denuncia a la Fiscalía, todavía a ningún funcionario” expresó.