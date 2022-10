SEP responde a universitario del Bienestar que “No estén de ociosos protestando”

Estudiantes de medicina de la Universidad del Bienestar Benito Juárez se manifestaron en el Palacio Nacional de la CDMX para exigir a las autoridades una sede donde puedan estudiar, sin embargo la respuesta que han recibido por parte de la Secretaría de Educación Superior (SEP), ha desatado polémica.

Se informó a La Verdad Noticias que la directora de las Universidades del Bienestar Benito Juárez, Raquel Sosa, les pidió que “no estén de ociosos protestando” solo para que les tomen fotos y puedan salir en los medios de comunicación.

Recordemos que en el 2016, en Tlalpan, se inauguró un plantel para la licenciatura en Medicina Integral y Salud Comunitaria, pero dicho edificio es rentado y sufrió daños por el sismo registrado en septiembre, por lo que desde entonces los alumnos han estado en la modalidad virtual, por ello ahora exigen un plantel donde puedan estudiar, además han aseguraron que la plantill de profesores ya no es suficiente pues el número de alumnos ha ido aumentando.

Respuesta que recibieron los estudiantes del Bienestar desató polémica

Estudiantes de medicina protestaron en Palacio Nacional para EXIGIR a AMLO atención ante corrupción y falta de apoyo a Universidad del Bienestar Benito Juárez en Tlalpan@Mx_Diputados - @GobiernoMX prefieren aumentar presupuesto a #Militarización de #EjércitoEspía que a Educación pic.twitter.com/ouVUdnlFDz — Coordinadora1DMX (@Coordinadora1DM) October 15, 2022

Para plantear sus exigencias los estudiantes se manifestaron en el Palacio Nacional y recibieron respuesta, pues la coordinadora del programa educativo dialogó con ellos en el plantel de Tlalpan, sin embargo las cosa no resultaron como los estudiantes esperaban, pues les pidieron “no estar de ociosos” y que dejen de llamar la atención solo para subir “historias a redes sociales”.

“En vez de que nos estemos agriando todos y todas porque no tienen ustedes la sede que tiene que tener, mientras nosotros trabajamos para que la tengan. Pero no estén de ociosos ustedes y no anden en la calle nomás protestando, mejor haciendo trabajo útil de médicos. Por eso tienen que tener también su dignidad. A mí no me espanta que salgan a manifestarse porque yo he vivido así muchos años de mi vida, están descubriendo que se pueden manifestar, en fin, nomás que lo primero que les gusta es que les saquen fotos y hacer una historia en redes sociales…” indicó Raquel Sosa.

Tras esta repuesta las exigencias de los estudiantes continúan y ellos tiene cuatro puntos que defender, primero exigen una sede permanente con espacios e infraestructura suficiente; así mismo piden que se conserve la plantilla de docentes que hay actualmente y que se incremente.

Los alumnos también solicitan que se modifique el calendario escolar del primer ciclo para que se puedan cumplir a cabalidad los objetivos establecidos en su plan de trabajo; y finalmente pide que se modifique la convocatoria de docentes, la cual limita la contratación a maestros capaces de impartir materias en las cuales son expertos.

Te puede interesar: SEP: Alumnos tendrán más días sin clases para el ciclo escolar 2022-2023

¿Qué significa SEP?

Tiene como objetivo garantizar la educación

La SEP es la Secretaría de Educación Pública, la cual tiene como propósito esencial crear condiciones que permitan asegurar el acceso de todas las mexicanas y mexicanos a una educación de calidad, en el nivel y modalidad que la requieran y en el lugar donde la demanden.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram