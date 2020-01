SEP renueva libros de texto gratuitos para que niños aprendan a respetar la ley

Con el objetivo de contribuir a que los niños de educación inicial, preescolar y primaria aprendan a respetar la ley, la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que se están renovado la totalidad de los libros de texto gratuitos de Geografía, Historia, Ética, Civismo y Desarrollo Socioemocional.

El subsecretario de Educación Básica, Marcos Bucio Mujía, señaló que: "Entendiéramos que tenemos que hacer nuevos libros de ética para el país y enseñarle a la población inicial, primaria aprender a respetar la ley, estamos renovando el total de los libros de texto gratuitos en lo que se refiere a Geografía, Historia, Ética, Civismo, Desarrollo Socioemocional hacia una nueva escuela mexicana".

Durante la inauguración de la Reunión Nacional de Subsecretarios de Educación Básica, comentó que se encuentran trabajando con el magisterio y toda la estructura educativa del país para realizar nuevos textos.

La SEP cambiará el formato de los libros para que los pequeños aprendan a respetar la ley

Mencionó que los nuevos libros se harán con el 70 por ciento de contenido nacional, 20 por ciento de contenido regional y 10 por ciento de contenido local.

Bucio Mujíca aprovechó a presumir en el evento ante los 32 subsecretarios que las reformas educativas del gobierno federal revalorizaron al magisterio y, por ello, ahora se trabajan con normalidad en Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán.

Cabe mencionar que durante la reunión se abordaron varios programas, entre ellos: Nacional de Inglés, Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial y Desarrollo de Aprendizajes.

También se revisaron las disposiciones para el proceso de selección para la admisión de la educación básica, así como la definición de perfiles docentes, directivos y supervisión.

El subsecretario, al respecto, indicó que no se permitirá la corrupción y que no pagará ninguna plaza que no esté registrada por la SEP.

Cabe mencionar que dicho organismo educativo deberá presentar este año el nuevo modelo educativo, en el cual se basarán los cambios a los libros de texto gratuitos.

