SEP no tiene protocolos de seguridad a la hora de entregar a los alumnos

Según la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la Ciudad de México (CDMX) se cuenta con estrictos protocolos de seguridad en las escuelas a la hora de entregar a los alumnos, pero los mismos maestros y padres de familia señalan que niños y niñas salen por grupo y sus padres los esperan en la calle y simplemente se los llevan.

Cabe mencionar que el único protocolo que existe, es el que indica que los niños menores de seis años deben de ser entregados por el personal educativo sólo a las personas que presenten la credencial que los acredita, así como negarle la entrega a personas en estado inconveniente, como son alcoholizados o drogados.

Sin embargo, para los alumnos de primaria y educación básica no están obligados a seguir ningún protocolo, por ello es que el pasado 11 de febrero cuando Fátima, una niña de siete años, salió de la primaria Enrique Rebsamen, se retiró con una mujer que no era su madre.

Ahora bien, la asesora técnico pedagógica en Iztapalapa, Adriana, dijo que no hay un protocolo para las primaria y la Guía Operativa no está actualizada pues la que existe es del curso 2018-2019.

A 12:30 h conversaré con medios de comunicación sobre los protocolos de protección a los alumnos que deben cumplirse en todos los planteles de CDMX. La investigación administrativa está en curso. — Luis H. Fernández Fuentes (@LuisH_Fernandez) February 17, 2020

Por su parte el titular de la Autoridad Federal Educativa de la Ciudad de México (AEFCM), Luis Fernández Fuentes, señala que los maestros de la primaria Enrique Rebsamen incumplieron con “el protocolo” pues dejaron que la menor, Fátima, saliera a la calle sola y por ello realizan una investigación administrativa que podría llevar a sanciones para los funcionarios públicos.

Resulta que en las escuelas de la CDMX los maestros de educación primaria no tienen ningún protocolo cuando los padres no recogen a sus hijo, de hecho los padres o tutores no se identifican para poder llevarse a los alumnos.

Los maestros señalan que los niños se forman por grados y es una maestra la encargada de anunciar cuál será el grupo que sale, esto ha sido así desde hace 15 años y en caso de que nadie llegue por ellos, las autoridades de la escuela simplemente los dejan salir.

Ahora bien, lo correcto sería que si los padres no se presentan luego de 20 minutos, los niños deben ser llevados a la Agencia 59 Especializada en Niñas, Niños y Adolescentes de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, ubicada en la colonia Doctores.

Sin embargo, resulta que la Agencia 59 no recibe a los menores, pues las autoridades del plantel prefieren entregar a los alumnos a tías, primos, vecinos o conocidos “para evitar problemas”, por ello es que la dependencia ni siquiera tiene una estadística precisa sobre el total de niños que se quedan esperando a sus padres en las escuela.

