SEP investiga posible negligencia en la escuela de Fátima

La Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), realizará una investigación administrativa a la escuela primaria Enrique C. Rébsamen, donde estudiaba Fátima Cecilia de 7 años de edad, víctima de feminicidio, para conocer si la institución cumplió o no con los protocolos de seguridad establecidos en caso de que un padre, madre o tutor no arriba a tiempo a recoger a los alumnos.

Autoridades de la Ciudad de México informaron que Fátima Cecilia desapareció el pasado martes tras finalizar sus clases en la primaria Enrique C. Rébsamen, ubicada en Santiago Tulyehualco, en la alcaldía Xochimilco; su madre demoró un tiempo para recogerla, por lo que una mujer desconocida aprovechó y se la llevó.

Investigarán a maestros y director del Rébsamen

Al respecto, Luis Humberto Fernández Fuentes, titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, señaló que existen protocolos establecidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en casos de que los padres o tutores no lleguen a tiempo por un menor a la hora de la salida.

“El menor tiene que ser llevado a la agencia del Ministerio Público y estar acompañado en todo momento por autoridades del plantel. La obligación de los directivos y maestros es entregar a la niña o niño a alguien acreditado y en ningún momento se deja al niño afuera de la escuela”, explicó.

Aseguró que todas las escuelas tienen prohibido entregar a los menores a una persona desconocida, por ello se expiden credenciales de autorización para que el padre, tutores o familiares pueden recoger a los estudiantes.

“Para entregar a un alumno, el personal responsable de la institución debe solicitar la credencial correspondiente a las personas autorizada para tal efecto. Por ningún motivo se entregarán infantes a personas menores de edad, a padres, familiares o tutores en estado inconveniente, alcoholizados o drogados. En caso de extravío de la credencial para recoger a un menor, se solicitará la reposición por escrito, especificado el motivo", señaló.

En Twitter, Luis Humberto Fernández Fuentes (@LuisH_Fernandez) lamentó el asesinato de la menor y expresó: "En el sistema educativo de la Ciudad de México estamos de luto por el crimen de #Fatima. Hay gran dolor en todos nosotros por este inhumano crimen", escribió.

En el sistema educativo de la Ciudad de México estamos de luto por el crimen de #Fatima.

Hay gran dolor en todos nosotros por este inhumano crimen. — Luis H. Fernández Fuentes (@LuisH_Fernandez) February 17, 2020

Con información de Expansión Política

