SEP confirma desaparición de escuelas de tiempo completo

La titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez, confirmó que el programa “Escuelas de Tiempo Completo” desaparecerá.

Fue durante la conferencia de prensa del pasado martes 1 de marzo que la titular reveló la noticia e indicó que los recursos que recibía el programa ahora se utilizarán para mejorar la infraestructura de las escuelas que no cuentan con los servicios básicos, revelando que existen muchas de estas en el país.

En su discurso Gómez señaló: “Efectivamente, el esquema estaba dentro de la ‘Escuela es nuestra’. Haciendo una valoración sobre todo de tomar las necesidades que presentan las instituciones, a través de las visitas que se han hecho, realmente aún faltan muchas escuelas para poder mejorar las instalaciones básicas que es agua, que son aulas, sanitarios, que esto era algo que se pedía y se reclamaba y era un reclamo justo de tenerlo bien en el regreso a clases”.

Como era de esperarse la Secretaría de Educación ha recibido críticas al eliminar esta programa, pues miles de niños eran beneficiados con el apoyo alimenticio que recibían.

Prioridad de la SEP es equipar las escuelas con los servicios básicos

Los niños que formaban parte del programa recibían alimentos en la escuela

Tras ser cuestinada sobre por qué desaparecerán las escuelas de tiempo completo la funcionaria reveló que tras visitar varias escuelas se determinó que es primordial equipar con los servicios básicos los planteles que no cuentan con ellos, por eso el recurso del programa se enfocará en ello.

“Haciendo ese balance es algo que para nosotros es prioritario, ahorita darle la atención a esas escuelas que tienen esas necesidades, y por ello La Escuela es Nuestra se va a enfocar principalmente a que el recurso que se asigna para La Escuela es Nuestra sea ocupado para esa situación. Sé que puede causar inquietud y porque no, alguna molestia, pero me sorprende mucho el que se comente que no se ve el beneficio del programa Escuela es Nuestra”.

Así mismo pidió a quienes cuestionan esta decisión que visiten las comunidades lejanas de Chiapas, Yucatán, y Oaxaca, para que así observen las necesidades que requieren las escuelas en cuanto a la infraestructura.

¿Qué es escuelas de tiempo completo?

Los niños se quedaban más tiempo en la escuela, pero también recibían comida

El programa Escuelas de tiempo completo (PETC) era una estrategia educativa encaminada a generar ambientes educativos propicios para mejorar las condiciones de aprendizaje y el desarrollo de competencias de los alumnos de las escuelas de educación pública de nivel básico.

Tal como su nombre lo indica, con este programa de la SEP los menores se quedaban “de tiempo completo” en la escuela, donde recibirán un apoyo de alimentación y es precisamente la desaparición de este programa lo que ha preocupado a gran parte de la población.

