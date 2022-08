SEP: ¿Vacuna COVID-19 es obligatoria para el regreso a clases 2022-2023?

El regreso a clases para los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria será el próximo lunes 29 de agosto y a días del retorno a las aulas para dar inicio con el ciclo escolar 2022-2023, la SEP emitió una serie de medidas a seguir para evitar los contagios por coronavirus, pero, ¿la vacuna contra COVID-19 es obligatoria estudiantes?

El uso obligatorio del cubrebocas y el filtro en las casas son recomendaciones que serán vigentes durante este curso escolar, sin embargo, los tapetes sanitizantes serán eliminados de la escuelas, según dio a conocer la Subsecretaría de Educación Básica.

Como dimos a conocer previamente en La Verdad Noticias, la Secretaría de Educación Básica no permitirá los cubrebocas con válvulas de respiración o ventilación, ya que el orificio presente en el material podría permitir que las gotas de saliva salgan y lleguen a otros estudiantes. Pero, ¿qué pasará con los niños que no cuenten con la dosis completa de vacunación? A continuación te explicamos.

¿SEP pedirá certificado de vacunación COVID-19 para regreso a clases?

Los alumnos regresarán a las aulas tras dos años.

Respecto al cuadro de vacunación contra COVID-19, la dependencia indicó que es necesario que todo el personal docente y de apoyo deberá de contar con su esquema completo, mientras que los niños deberán de contar con la dosis correspondiente a la edad que tengan.

Es decir, la cartilla de vacunación contra el COVID-19 no será un requisito para el regreso a clases pues según la Subsecretaría de Educación Básica, las escuelas no pueden negar el acceso al alumno por no contar con el esquema completo de vacunación.

¿Cuándo es el regreso a clases 2022 a 2023?

El regreso a clases será el 29 de agosto.

El ciclo escolar 2022-2023 de la SEP inicia el próximo lunes 29 de agosto y llegará a su fin el miércoles 26 de julio de 2023. De acuerdo al calendario escolar, se establecen 13 sesiones de Consejo Técnico Escolar (CTE), así como dos periodos de vacaciones: el primero, del 19 al 30 de diciembre de 2022, y el segundo, del 3 al 14 de abril de 2023.

