SEP: ¿Suspenden clases en diciembre para adelantar vacaciones de invierno?

Falta una semana para que los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de la Secretaría de Educación Básica (SEP) puedan disfrutar de las vacaciones de invierno 2022. Sin embargo, algunos estudiantes y padres de familia se están preguntando si se suspenderán las clases presenciales antes de este periodo vacacional.

Cabe recordar que en Tamaulipas, si suspenden las clases en escuelas del sector público este viernes 9 de diciembre. La SEP en conjunto con la autoridad estatal decidieron que los alumnos no asistirían a las aulas, ni tampoco habría actividades administrativas dentro, para que los más de siete mil maestros de Reynosa puedan participar en las elecciones de la nueva directiva del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en la sección 30.

Aunque la SEP no tiene estipulado en el calendario escolar 2022 a 2023 algún día festivo oficial o puente, que permita a los alumnos de preescolar, primaria y secundaria adelantar sus vacaciones de invierno; en algunas instituciones se maneja la posibilidad de que los estudiantes puedan faltar el próximo viernes 16 de diciembre y así anticipar la fecha en la que empezarían su periodo de descanso.

¿Suspenden clases en diciembre para adelantar vacaciones SEP?

La SEP ya informó que a pesar de las bajas temperaturas ocasionadas por un nuevo Frente Frío o la entrada de la segunda Tormenta Invernal, no se suspenden las clases en los estados afectados. También explicó, de acuerdo al calendario escolar 2022 a 2023, que el Día de la Virgen de Guadalupe que se celebra el próximo lunes 12 de diciembre, no será puente. Sin embargo, los docentes abren la posibilidad para adelantar un día las vacaciones de invierno y que los estudiantes no se presenten el próximo viernes a las aulas.

Esta decisión dependerá de cada escuela, en algunas incluso se prevé un convivio para los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria; y aunque no suspenden las clases presenciales, si dejarán de lado sus actividades diarias para tener una pequeña convivencia entre compañeros.

Cabe recordar que estas vacaciones de Navidad y Año Nuevo, durarán más tiempo para los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. Aunque en el calendario escolar 2022 a 2023 se establece que empiezan de manera oficial el lunes 19 y culminan el viernes 30 de diciembre, contarán con una semana extra gracias al Taller Intensivo que deben atender los docentes de la SEP y por lo tanto, regresan a clases hasta el 9 de enero del próximo año.

