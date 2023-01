SEP: ¿Qué días son las preinscripciones para kinder 2023?

Si tu hijo está a punto de empezar la escuela pero no sabes cuando son las preinscripciones para kinder, en La Verdad Noticias te revelamos lo que señala el calendario de la SEP para el ciclo escolar 2023-2024 y todo lo que debes saber al respecto.

Cabe indicar que las fechas para realizar estos trámites están a punto de iniciar, por lo que la SEP ha solicitado a los padres de familia y tutores que se mantengan pendientes de los anuncios oficiales para realizar a tiempo las preinscripciones del nuevo ciclo escolar.

Según la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, el proceso de preinscripción para los alumnos que ingresarán a 2° y 3° de preescolar, se realizará del 9 de enero al 15 de febrero de este año.

¿Cuándo son las preinscripciones para kinder en la SEP?

Las preinscripciones para kinder iniciarán en las próximas semanas

Tal como en años anteriores, el proceso de preinscripción para preescolar en la CDMX se realizará en orden de acuerdo con la primera letra del primer apellido del menor, quedando el calendario de preinscripciones SEP 2023-2024 de la siguiente manera:

9 al 12 de enero - Apellidos que inician con las letras Ay B

13 al 15 de enero - Apellidos con las letras C y Ch

16 al 19 de enero - D, E y F

20 al 22 de enero - G

23 al 25 de enero - H, I, J y K

26 al 28 de enero - L y Ll

29 al 31 de enero - M

1 al 5 de febrero - N, Ñ, O y P

6 al 9 de febrero - Q y R

10 al 15 de febrero - S, T, U, Y, W, X. Y y Z.

Mientras tanto, para los alumnos que ingresan a 1° de kinder, sus tutores podrán consultar las fechas de las preinscripciones y los requisitos a partir del 8 de mayo, a través de la página oficial de la AEFCM www.gob.mx/aefcm, aunque se prevé que el trámite se realice del 15 al 24 de mayo de 2023.

¿Cómo hacer las preinscripciones 2023-2024 de la SEP?

Las preinscripciones se harán en orden alfabético

Para preinscribir a tu hijo en el kinder debes ingresar a la página de la SEP https://preinscripciones.aefcm.gob.mx, posteriormente ingreso el CURP del menor y confirma que estas de acuerdo con el aviso de privacidad. Sigue los pasos que te indican y así podrás realizar la preinscripción.

¿Qué pasa si no inscribo a mi hijo en febrero 2023 preescolar?

Es importante hacer el trámite en tiempo y forma para que tu hijo alcance cupo

Es de gran importancia que los padres de familia o tutores realicen las preinscripciones para kinder 2023 en tiempo y forma, de lo contrario es posible que los menores no alcancen cupo en la escuela de su preferencia. En caso de que no hayan realizado la solicitud de preinscripción al ciclo escolar 2023-2024 en el periodo ordinario, se espera que la SEP anuncie nuevas fechas para el proceso, aunque esto no es seguro.

