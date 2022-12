SEP ¿Habrá puente este diciembre 2022? Esto dice sobre el Consejo Técnico. Foto: elfinanciero.com

Con las vacaciones decembrinas a la vuelta de la esquina, tanto padres como alumnos y maestros están esperando dejar las aulas y disfrutar del largo periodo de inactividad que les espera, más aún con lo que la SEP informó sobre el posible Consejo Técnico Escolar de diciembre de este año, sin embargo, aún, ¡no está claro si habrá un puente!

En La Verdad noticias queremos decirte que en cada jornada que se lleva a cabo esta actividad, los docentes suspenden clases presenciales para los estudiantes de los niveles de educación preescolar, primaria y secundaria, siendo días de descanso para padres y alumnos, ya que regularmente lo toman como un puente en fin de semana.

Hace poco te contamos sobre los estados que cambiaron de horario escolar en diciembre, pero ahora te decimos que si tienes niños en diferentes grados, debes estar atento a los comunicados de las escuelas, puesto que son varias las que comenzarán a unirse en los próximos días debido a las bajas temperaturas registradas en noviembre.

SEP aclara la situación del Consejo Técnico de diciembre 2022

Niños estudiando. Foto: elsoldemexico.com

Según el calendario escolar 2022 a 2023 publicado por la Secretaría de Educación Pública, se detalla que no hay registrado ningún día festivo durante el mes, por lo que la suspensión de labores no está contemplada, además de que tampoco está programada una sesión de Consejo Técnico Escolar, por lo que no habrá puente.

Aunque las vacaciones comienzan el lunes 19 de diciembre y durarán 23 días hábiles para disfrutar de la temporada de fiestas navideñas, los docentes no estarán tan libres, pues, estarán obligados a presentarse a un taller intensivo en la primera semana del mes de enero del 2023, esto, en sustitución del Consejo Técnico, razón por la cual el periodo vacacional se extendió.

¿Qué es la SEP y cuál es su función?

La Secretaría de Educación Pública es la encargada de asegurar las condiciones para que la población mexicana tenga acceso a una educación de calidad mediante subsecretarías de Educación Básica, de Educación Media Superior y Superior, además de que establece normas y políticas según el estado de la república.

