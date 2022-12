SEP: ¿Habrá clases el viernes 6 de enero por Día de Reyes?

Millones de estudiantes de educación básica ya están disfrutando de las vacaciones de invierno 2022 que otorga la Secretaría de Educación Pública (SEP); sin embargo, muchos de ellos se están preguntando si habrá o no clases el próximo viernes 6 de enero.

La SEP dio a conocer el calendario escolar del 2023, por lo que te contamos si habrá clases el Día de Reyes 2023. Te compartimos también cuándo será el regreso a clases tras tres semanas de vacaciones de diciembre 2022.

¿Habrá clases el 6 de enero?

No, no habrá clases el próximo 6 de enero, por lo que tus pequeñines no irán el Día de Reyes y podrán jugar todo el día con sus regalos.

¿Por qué no habrá clases el Día de Reyes?

No habrá clases este Día de Reyes porque habrá un Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes Nuevos Planes y Programas de Estudio.

¿Cuándo será el regreso a clases?

El regreso a clases para preescolar, primaria y secundaria será hasta el 9 de enero del 2023, por lo que tus hijos tendrán varios días de descanso.

Por otro lado, te compartimos el calendario escolar del 2022-2023 para que lo tengas a la mano por si quieres saber qué otros días habrá descanso.

