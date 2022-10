SEP: Estos son los estados donde se puede asistir a clases sin cubrebocas.

Antes de comenzar el ciclo escolar 2022-2023 la Secretaría de Educación Pública (SEP) compartió una serie de medidas sanitarias que las escuelas llevarían a cabo para evitar contagios de Covid-19, entre ellas se encontraba el uso del cubrebocas.

Sin embargo, esta medida ya no aplica para todos las escuelas de la República Mexicana, ya que en algunos estados se ha eliminado el uso obligatorio de la mascarilla.

Durante las recientes semanas se han mantenido bajos los números respecto a contagios de Covid-19, además de que se ha estado llevando a cabo el plan de vacunación en menores de todo el país, lo cual ha permitido que las escuelas sean espacios seguros para alumnos y docentes, es por ello que ya son varios estados que han determinado que no es obligatorio el uso de cubrebocas.

Estos son los estados donde ya no es obligatorio el uso de cubrebocas para clases

En estos primeros días de octubre se han rebajado las medidas sanitarias respecto a Covid-19, así que a continuación podrás saber cuáles son los estados que en esta semana han decidido que ya no es obligatorio el uso de cubrebocas para clases presenciales de la SEP:

Querétaro

En el Diario Oficial de estado se publicó el final del uso obligatorio de cubrebocas en lugares públicos, aunque se harán excepciones “en personas con sintomatología respiratoria aguda, en todos los entornos”, o en caso de aglomeraciones de personas, en espacios cerrados, reducidos o mal ventilados.

Tabasco

El gobierno de la entidad indicó un nuevo decreto en el que se establece que el cubrebocas solo será obligatorio en hospitales, clínicas públicas y privadas, pero en escuelas y plazas comerciales su uso es recomendable.

Sinaloa

Autoridades de salud estatales han anunciado que ya no es obligatorio el uso de cubrebocas en espacios públicos o cerrados de la entidad, aunque se mantendrá para uso hospitalario, población con inmunosupresión o aquellas personas que “tengan algún proceso infeccioso respiratorio”.

La SEP mantiene la recomendación de que se siga usando cubrebocas

Pese a esto, la SEP mantiene la recomendación de que se siga usando cubrebocas en clases presenciales para prevenir contagios de Covid-19 o alguna otra enfermedad respiratoria debido a que en esta temporada y hasta principios de año estarán bajando las temperaturas, lo que aumenta el riesgo de padecer alguna infección.

No hay que olvidar que la propia SEP, para el ciclo escolar 2022 a 2023 emitió el documento “Acciones preventivas y de protección sobre el Covid-19 y otras enfermedades respiratorias a ser aplicadas en los planteles escolares del Sistema Educativo Nacional”, en el cual se señala que los cubrebocas con válvulas de respiración o ventilación no están permitidos, además de que no es necesario que usen estas mascarillas los alumnos menores de 6 años o que tengan alguna discapacidad que no les permita usarlas de forma segura.