SEP: ¿Es obligatorio que alumnos lleven cabello corto para el regreso a clases?

Con el regreso a clases para el ciclo escolar 2022-2023 se han generado dudas entre los padres de familia sobre cómo deben llevar los alumnos el cabello a la escuela y si el casquete corto es obligatorio. Ante la controversia, en La Verdad Noticias te aclaramos las dudas y te contamos lo que dice al respecto la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En los últimos días el casquete corto se ha convertido en el más solicitado en estéticas y barberías, pues los padres se encuentran alistando los últimos detalles para retorno a las aulas para las clases presenciales.

Lo cierto es que el corte de cabello en los alumnos ha evolucionado con los años, y en algunas entidades de México han cambiado esta medida, aunque todavía hay escuelas que conservan un estricto reglamento que los estudiantes de educación básica deben cumplir.

El cabello corto en los alumnos no es una obligación, sino una recomendación de parte de las autoridades educativas. En la mayoría de las escuelas de educación pública se recomienda que los estudiantes lleven casquete corto, además de que no se admiten cortes modernos, ni teñido, rapado o con exceso de gel.

Cada plantel escolar puede decidir si sancionar o no a los alumnos que no respeten el reglamento interno en donde se recomienda el cabello corto. Sin embargo, la Secretaría de Educación Pública aclara que este medida no es obligatoria.

En algunas entidades del país se han modificado los protocolos educativos que deben seguir las niñas y los niños en donde señalan que no se deberá establecer prohibiciones en torno a: uso de corte, peinado o largo de cabello específico. Sin embargo, señalan que las autoridades escolares pueden negar el acceso a los planteles escolares en caso de que los alumnos no respeten el reglamento.

Los alumnos de preescolar, primaria y secundaria regresarán a las aulas el 29 de agosto.

La SEP presentó su calendario escolar el cual establece que el regreso a clases para el próximo ciclo escolar 2022-2023 será de manera presencial el próximo lunes 29 de agosto y concluirán el 26 de julio de 2023.

