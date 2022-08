SEP: ¿Es obligatorio el uso de cubrebocas para el regreso a clases?

De acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) millones de alumnos regresarán a las aulas el próximo 29 de agosto y ahora los padres de familia y tutores se han preguntado si será obligatorio el uso de cubrebocas para las clases presenciales, por eso en La Verdad Noticias te revelamos todo lo que debes saber al respecto.

Pese a que el número de contagios ha disminuido, el COVID-19 persiste en la sociedad, es por ello que la Secretaría de Educación ha informado que se deberán seguir una serie de medidas sanitarias para el regreso a clases.

Recordemos que desde hace unas semanas la Secretaría informó que para este nuevo curso escolar 2022-2023 se espera que aumente de manera considerable el número de alumnos que regresarán a los salones, por lo anterior se decidió tomar múltiples medidas sanitarias para este ciclo escolar.

¿Es obligatorio el uso de cubrebocas en las escuelas?

Estudiantes deberán llegar a las escuelas con cubrebocas

Ahora la SEP ha notificado que el usó de cubrebocas sí será obligatorio para el regreso a clases presenciales del ciclo escolar 2022-2023.

“Las personas que pertenecen a la comunidad escolar y que se encuentren al interior del plantel, deberán utilizar cubrebocas durante las actividades que se lleven a cabo en espacios cerrados”.

Mientras tanto en espacios abiertos el uso de cubrebocas será opcional, por lo que los alumnos podrán salir al recreo o realizar actividades al aire libre sin necesidad de tener el cubrebocas puesto.

Por otro lado se notificó que no será obligatorio el uso de cubrebocas en menores de 6 años y en las personas con discapacidad que no puedan usarlos de forma segura. Mientras tanto las escuelas no permitirán que los demás estudiantes usen mascarillas con válvulas de respiración, modelo N95, las que están hechas de tela, ni caretas, protectores faciales o lentes de seguridad.

Cabe indicar que esta se está implementado en todo el país, pero en algunas entidades como Nuevo León, ya no es obligatorio el uso de cubrebocas en las escuelas.

Te puede interesar: SEP: Estas medidas deben seguir los alumnos para el regreso a clases

SEP: ¿Cuándo regresan a clases 2022?

Los alumnos ya se preparan para retornar a las aulas

De acuerdo con el calendario de la SEP, el regreso a clases para el ciclo escolar 2022-2023 es el próximo 29 de agosto y para que los estudiantes puedean entrar a la esucuela será obligatorio el uso de cubrebocas.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram