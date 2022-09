SEP: En estos estados no hay clases presenciales el viernes 30 de septiembre.

El ciclo escolar 2022 a 2023 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) está a punto de entrar al mes de agosto; sin embargo, aún queda el último viernes de septiembre, día en que al menos dos estados de la Republica Mexicana no tendrán clases presenciales.

Cabe recordar que en los últimos días, varias entidades se han estado viendo afectadas por algunos fenómenos naturales, como sismos y huracanes, así que autoridades estatales. Por lo que la SEP en conjunto con autoridades de Protección Civil, han determinado que hay escuelas que no están en óptimas condiciones para las clases presenciales, por lo que es importante que padres de familia y alumnos conozcan dónde se estarán viendo afectadas las actividades en escuelas este viernes 30 de septiembre.

Luego del primer puente del ciclo escolar 2022 a 2023 por fiestas patrias, los tutores y alumnos de preescolar, primaria y secundaria esperaban un segundo fin de semana largo por el Consejo Técnico Escolar (CTE). Sin embargo, desde que se publicó el calendario escolar oficial de la SEP, se conoció que este mes no se reunirán los maestros, por lo que la asistencia el viernes 30 es obligatoria. Aunque en algunos estados no hay clases de manera presencial, debido a diferentes circunstancias.

Colima

Desde la semana pasada que se han producido sismos, este estado ha sido uno de los más afectados, es por ello que se determinó que no se llevarán a cabo clases presenciales por lo menos hasta este viernes 30 de septiembre. Es así que se continuará con la modalidad a distancia y se determinará cuáles son las escuelas que ya pueden garantizar total seguridad a los alumnos, por lo que se podrían retomar las actividades escolares en los planteles el lunes 3 de octubre.

Quintana Roo

Debido a que en las últimas horas el huracán Ian ha producido fuertes lluvias en el estado, es posible que solo algunas escuelas se vean afectadas y no estén en óptimas condiciones para llevar a cabo clases presenciales en lo que resta de la semana, incluido el viernes 30 de septiembre. No obstante, autoridades de Protección Civil exhortan a la población a estar atenta a anuncios oficiales sobre cuáles serían los planteles que recibirán a los alumnos hasta la próxima semana.

Finalmente, hay que mencionar que de acuerdo con el calendario escolar de la SEP, este viernes 30 de septiembre no hay junta de Consejo Técnico Escolar, es decir, que todos los alumnos del resto del país sí tienen clases. Dicha reunión de docentes, que se realiza regularmente el último viernes de cada mes y día al que no asisten los alumnos a las escuelas, no se hará en septiembre debido a que apenas empezó el ciclo escolar y la primera junta se recorrerá hasta el siguiente mes.