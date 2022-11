SEP: ¿El último puente de noviembre es oficial para estudiantes y trabajadores?

En este viernes 25 de noviembre millones de estudiantes de nivel básico de la Secretaría de Educación Pública, ya que el personal docente debe acudir a la reunión del Consejo Técnico Escolar, misma que tiene el objetivo de “plantear y ejecutar decisiones comunes dirigidas a abordar problemáticas, logros académicos y necesidades pedagógicas de las y los alumnos”.

“En el CTE se busca reflexionar sobre la situación de cada escuela, con el fin de analizar, compartir puntos de vista, estrategias, materiales y lecturas”.

En La Verdad Noticias dimos a conocer que los alumnos tendrán más días sin clase según el calendario escolar, en gran parte, debido a las reuniones mensuales de los maestros, quienes se preparan mejor para dar una educación de calidad.

¿Este puente escolar es feriado?

Los alumnos de estudación básica no asistirán a clases

La SEP explicó que este día no es feriado y sólo aplicará para los estudiantes de nivel básico. El último día feriado para los trabajadores, fue el lunes 21 de noviembre por el aniversario de la Revolución.

“En primera instancia las y los trabajadores y las y los patrones deberán determinar el número de trabajadores que deban prestar sus servicios”.

En La Ley Federal del Trabajo se indica que: Las y los trabajadores que presten servicio en día domingo tendrán derecho a una prima adicional de un veinticinco por ciento, por lo menos, sobre el salario de los días ordinarios de trabajo.

“Las prestaciones señaladas son aplicables para todos aquellas y aquellos trabajadores que de acuerdo al “A”, rige entre los obreros (as), jornaleros (as), empleados (as) domésticos, artesanos (as) y de una manera general”.

¿Cuándo inicia el ciclo escolar 2022 a 2023?

La SEP ha emitido los días en donde no habrá clases

El pasado lunes 29 de agosto los alumnos de nivel básico de la SEP regresaron a las aulas de manera presencial luego de dos años de formato virtual por la pandemia de COVID-19; se prevé que las clases concluyan el 26 de julio de 2023.

