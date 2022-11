SEP: Días que suspenderán clases por el Mundial de Qatar 2022

Ante la cercanía del Mundial de Qatar 2022, la SEP indicó en su calendario oficial de ciclo escolar 2022-2023 que habrá algunos días de descanso para los alumnos de nivel básico para que puedan disfrutar y apoyar a la Selección Mexicana, y es que pese a que las fechas establecidas de asueto no son precisamente por el evento deportivo, sí coinciden.

Recordemos que el mundial se celebrará al otro lado del mundo, por ello, los menores no tendrían la oportunidad de ver los juegos ya que estarían en horarios escolares y para esto, la Secretaría de Educación Pública señaló que los niños aficionados sí podrán ver los partidos gracias al megapuente.

Por si fuera poco, se dijo además cuántos días durarán las vacaciones de invierno, ya que estas han tenido modificaciones importantes que no muchos conocen.

Fechas de asueto de la SEP por el mundial de Qatar 2022

La SEP estipuló los días de descanso en el calendario 2022-2023

Las clases presenciales se suspenden “por las celebraciones del aniversario de la Revolución Mexicana y la Junta de Consejo Técnico Escolar (CTE) el lunes 21 y viernes 25 de noviembre respectivamente”.

Cabe mencionar que estas fechas en el calendario escolar 2022-2023 de la SEP, sí coinciden con los días en los que habrá juegos del Mundial de Qatar 2022, por ello, los más pequeños del hogar que son fanáticos a este deporte, podrán disfrutar de los partidos.

Lunes 31 de noviembre: Inglaterra vs Irán y Senegal vs Holanda

Viernes 25 de noviembre: Gales vs Irán; Qatar vs Senegal; Inglaterra vs Estados Unidos

Esos días no habrá clases presenciales, por ello, el país podría paralizarse de nueva cuenta y poner atención a los partidos de fútbol tal y como se hacía hace algunos años.

¿Cuándo se jugará el Mundial de Qatar 2022?

El mundial está a pocos días de iniciar

El próximo 20 de noviembre dará inicio el Mundial de Qatar 2022, mismo que es uno de los eventos deportivos más esperados a nivel global luego de que pasó lo peor de la pandemia de COVID-19; la Selección Mexicana logró clasificar yse espera que haga un buen papel.

