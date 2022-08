SEP: ¿Cuotas escolares son obligatorias para el regreso a clases?

El regreso a clases está cada vez más cerca, sin embargo, a días que de inicio del ciclo escolar 2022-2023 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se ha desatado gran polémica por el cobro de las cuotas escolares, las cuales superan incluso los 900 pesos por alumno. Pero, ¿es obligatorio? En La Verdad Noticias te aclaramos los detalles.

De acuerdo al calendario escolar, el próximo curso dará inicio el próximo lunes 29 de agosto, por lo que estudiantes de preescolar, primaria y secundaria tendrán su regreso a clases a partir de este día, pero en diversas entidades, antes de esta fecha se están realizando las inscripciones y entre los requisitos se solicita un cuota “voluntaria”.

En algunos estados del país, el costo ronda desde los 300 a los 900 pesos por alumno, monto que ha afectado directamente en el bolsillo de los padres, por lo que ante la controversia, la Secretaría de Educación Pública aclaró el tema.

¿Qué pasa si no pago la cuota de la escuela?

El monto de cuotas varían según el grado escolar.

De acuerdo con la dependencia, la cuota no es obligatoria, por lo que las escuelas de educación básica no deben exigir ningún recurso económico por parte de los padres o tutores para condicionar la inscripción del alumno.

Sin embargo, aclara que los propios representantes de cada estudiante podrán realizar una aportación voluntaria, cuyo monto, pueden acordar entre ellos y el plantel educativo para el próximo ciclo escolar 2022 a 2023.

El pago de las cuotas no son obligatorias, pero es importante señalar que los recursos económicos aportados a las escuelas son destinados para el mantenimiento, cobertura de medicamentos, papelería interna y otros gastos. Cabe aclarar que en caso de no poder pagar este monto, no se podrá condicionar el regreso a clases de los alumnos.

Calendario escolar 2022-2023 de la SEP

El regreso a clases será el lunes 29 de agosto.

La SEP dio a conocer su calendario escolar 2022-2023, el cual establece 190 días de clases, es decir cinco menos que el curso anterior. Las clases del próximo ciclo escolar 2022-2023 iniciarán de manera presencial el próximo lunes 29 de agosto y concluirán el 26 de julio de 2023.

