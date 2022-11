SEP: ¿A partir de qué año escolar se aplicarán las calificaciones reprobatorias?

En La Verdad Noticias dimos a conocer todos y cada uno de los detalles del regreso de las calificaciones reprobatorias en el nivel básico de la SEP, incluso se reveló la fecha aproximada en la que se aplicará el antiguo criterio de evaluación y en qué estados, pero no se ha hablado de qué grados escolares quedarán exentos de reprobar.

Recordemos que dos ciclos escolares se llevaron a cabo desde la modalidad virtual debido al peligro de los contagios de COVID-19, y el regreso a las aulas se ha llevado a cabo bajo las más estrictas medidas sanitarias.

Incluso se revelaron cuáles son los nuevos criterios de evaluación para el nivel básico, pues aunque el objetivo no es reprobar a todos los alumnos, quienes no se apliquen en sus estudios, no pasarán la materia.

Alumnos podrán reprobar a partir del 3er año escolar

Los alumnos deberán aplicarse en sus estudios

Las autoridades de la SEP indicaron que los alumnos de primer y segundo grado de primaria quedarán exentos de reprobar, pues al pasar del kínder a la primaria, se considera que dichos ciclos escolares son de adaptación al nuevo nivel.

Por eso, a partir del 3er grado de primaria los alumnos que no le echen ganas verán las primeras calificaciones reprobatorias en su boleta.

“Sacamos un acuerdo que implica que sí hay una evaluación con calificación y acreditación. Nada más pedimos la flexibilidad suficiente para entender que hay situaciones en que, de repente, en algunos asuntos se pueden presentar”.

Te puede interesar: SEP: A partir de esta fecha los maestros podrán reprobar a sus alumnos

Estados donde aplicarán las calificaciones reprobatorias SEP

Las calificaciones de la SEP se aplicarán en algunos estados del país

De momento son 5 estados en donde los alumnos de nivel básico podrán ver sus primeras calificaciones reprobatorias de la SEP:

Coahuila

Tabasco

Zacatecas

Baja California Michoacán

Los demás estados de la República Mexicana aún no tomarán esta medida y la SEP no ha explicado los verdaderos motivos, pero instan a los estudiantes a aplicar en sus estudios para evitar atrasarse.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram.