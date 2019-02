SCT abrirá audios de caída de helicóptero en Puebla; cerrarlos "fue por confusión"

Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes señaló como forma de justificación, que hubo “una confusión” en restringir hasta el término del actual sexenio encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para dar a conocer las grabaciones de la conversación entre el piloto del helicóptero que se desplomó en Puebla y la torre de control, por lo que aseguró que dichos audios se abrirán de manera inmediata.

Lo anterior, se dio después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador asegurara en su conferencia matutina que le pediría a Javier Jiménez Espriú, la total transparencia en el caso en el que los panistas poblanos perdieron la vida, de manera que el funcionario replicó que “tiene razón el Presidente” y se comprometió a que mañana mismo estaría informando sobre el tema.

Además reconoció que las críticas y suspicacias en torno al accidente han sido generadas por este tipo de errores, por lo que dijo que “hay una falla, y por eso vamos a abrir eso de inmediato”.

“Desde el primer día se dijo cómo había estado la conversación, si no mal recuerdo se comunicó la nave con la torre de control de Puebla y se le dijo a la nave que cuando llegaba a tal posición que era alrededor de 10 minutos de vuelo te conectas con nosotros parta saber que vas ahí’, pasaron los 10 minutos y no hubo comunicación, la torre de control llamó y no hubo contestación, llamó nueve veces y no hubo contestación entonces se dio la alarma y empezó la búsqueda del helicóptero pero eso está y se los vamos a dar a conocer de inmediato”.

El funcionario dijo que si bien “hay una rutina de que no se puede hablar de ciertas cosas cuando hay alguna investigación” esto se trata de tiempos máximos, sin embargo el gobierno federal lo hará público de manera inmediata.

Jiménez Esprúi indicó que si no se han dado más detalles acerca de la investigación es debido a que continúan en espera de que los expertos internacionales envíen sus conclusiones, y consideran que a inicios de marzo tengan el resultado de lo que respecta a las turbinas y lo del resto de la aeronave aún no tiene fecha.

El titular de la SCT, dijo lamentar las acusaciones “a la ligera” del presidente del PAN, Marko Cortés quien consideró que si el gobierno federal calla se supone que todo fue planeado. “Que cada quien asuma las responsabilidades de lo que indicó, creo que es una… pregúntenle al PAN por qué dice esas barbaridades”, consideró.