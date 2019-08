SCJN avala el derecho al aborto POR VIOLACIÓN en todo México

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la Norma Oficial Mexicana (NOM) 190-SSA1-1999 en la que se da orden a todos los hospitales públicos garantizar el derecho al aborto a las víctimas de violación, esto aún sin la necesidad de que exista una denuncia previa ante el Ministerio Público por el delito cometido.

"El personal de salud que participe en el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo no estará obligado a verificar el dicho de la solicitante, entendiéndose su actuación, basada en el principio de buena fe a que hace referencia el artículo 5 de la Ley General de Víctimas ", indica dicha reforma.

Lo anterior quedó asentado luego de que los ministros hicieran la declaración de infundadas las controversias constitucionales que presentaron dos estados de la República Mexicana, Baja California y Aguascalientes en el año 2016 contra la reforma que garantiza a las víctimas de abuso sexual, el derecho a poder practicarse un aborto sin autorización de las autoridades.

La Corte protegió el derecho de niñas y mujeres víctimas de violación a acceder a la interrupción legal del embarazo.

��La modificación de la NOM no crea nuevos requisitos, solo se ajusta a lo previsto en Ley General de Víctimas.

“Lo que se está haciendo es facilitar el acceso a las víctimas, precisamente a que puedan interrumpir el embarazo cuando éste deriva de una violación. En el caso de violación me parece que es casi incuestionable que este derecho debe ser accesible, cercano, rápido y pronto. Me parecería muy grave poner requisitos excesivos e interpretaciones rigoristas de cómo se debe, cómo se debe modificar una Norma Oficial Mexicana, para no generar cierta incomodidad a las autoridades que la van a aplicar perjudicando el derecho de las mujeres y las niñas”, indicó el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar.

Fue de esta manera que con ocho votos en contra, el Pleno de la SCJN desechó las controversias constitucionales promovidas por los estados mencionados, quienes señalaron que la reforma a la NOM-190-SSA1-1999 , la cual fue emitida en el mes de marzo del año 2016 por la Secretaría de Salud federal, habría sido ilegal, así como violatoria a sus atribuciones indicaron ambos estados.

Luego de declarar infundadas las controversias presentadas, no perdió oportunidad Arturo Zaldívar, ministro presidente para alertar acerca de las agresiones que se presentan en contra de los derechos de las mujeres en México.

“Estamos apreciando, en algunos lugares, regresiones en contra de los derechos de las mujeres, me parece que este Tribunal Pleno tiene que mandar un mensaje muy claro de que se protegen los derechos de las mujeres, tenemos índices, tenemos estadísticas gravísimas del abuso hacia la mujer, del maltrato, de feminicidios, de violaciones y también tenemos lamentablemente casos recientes de que las autoridades tratan de hacer valer cualquier subterfugio para negarles el acceso a la interrupción legal del embarazo a las mujeres y particularmente a las niñas”, aseveró Zaldívar.

