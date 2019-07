SAT asegura desconocer a Vicente Fox como "mala paga"; NO hay evasión fiscal

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), a través de una publicación en su cuenta de Twitter, dio a conocer que desconoce al ex presidente de México, Vicente Fox Quesada (2000-2006) , como “mala paga”, pues la información de condonaciones realizadas antes del año 2014, es reservada, por lo que indica el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

“Toda información posterior a esa fecha es pública y está disponible en el portal de internet del SAT, por lo que ignoramos cuáles sean los datos y las fuentes de donde deriva esa información publicación mediática”.

En su cuenta de twitter, escribió: “Con relación a la supuesta condonación de impuestos a empresas vinculadas al ex presidente Vicente Fox”.

¿Quién señaló a Fox?

El diario Reforma, reveló que era el ex presidente Vicente Fox Quesada, quien tenía deudas con el SAT; esto, luego de que durante la conferencia matutina de este viernes 19 de julio en Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), indicara que un ex presidente tiene deudas con dicha organización, pero no especificó quién.

De inmediato iniciaron las especulaciones y fue dicho diario, el medio que anunció que se trataba del polémico ex mandatario.

Por su parte, AMLO, informó que se investigará al ex mandatario, aunque siguió sin decir de quien se trataba.

Felipe Calderón

Poco después del término de la mañanera, Calderón Hinojosa, se pronunció al respecto de la situación y aseguró que no se trataba de él, pues siempre ha pagado y está al corriente.

"Sr. Presidente @lopezobrador_: Como Usted seguramente sabe, he pagado mis impuestos puntualmente desde que empecé a trabajar a los 16 años. Decir "un expresidente no ha pagado impuestos", es una insinuación que daña a mí y a otros colegas. Le pido que haga la precisión debida."

