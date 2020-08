SAT: ¿Qué trámites puedo hacer con la e. firma?

La e.firma, firma electrónica o FIEL del Servicio de Administración Tributaria (SAT) está compuesta por un par de archivos: uno en formato .cer (el certificado) y otro en formato .key (la llave privada), así como la contraseña de este último. Tiene la misma validez que tu firma autógrafa, por lo que puedes usarla para el sellado electrónico de tus facturas en la página del SAT y otros trámites de gobierno.

La vigencia de la e.firma es de cuatro años, pero seguramente ya no recuerdas cuándo la renovaste y, claro, también perdiste el acuse con la fecha. Si eres contribuyente Podrás pensar que no pasa nada, pero cumplidos esos cuatro años ya no podrás usarla más. Y si quieres hacer la renovación por internet, tu e.firma debe estar aún vigente.

Tu e.firma tiene una vigencia de cuatro años

¿Cómo tramitar mi firma electrónica en el SAT?

Descarga o ejecuta el programa Certifica (antes Solcedi) . Elige la opción Requerimiento de generación de e. firma, proporciona tu RFC, CURP y una cuenta de correo electrónico.

También puedes llenar e imprimir la Solicitud de Certificado de Firma Electrónica (e.firma)

¿Cuándo se utiliza la firma electrónica?

¿Qué trámites puedo hacer con la E firma?

Algunos de los trámites y servicios en el que puedes utilizar tu e.firma son:

Validación del certificado de origen de artículos mexicanos.

Aviso de modificación de aduana para los permisos de importación de plaguicidas, nutrientes vegetales y sustancias tóxicas.

Con la publicación del Informe Tributario y de Gestión correspondiente al primer trimestre del 2019, el SAT informó que el padrón de contribuyentes activos se ubicó en 73 millones 92 mil 406 contribuyentes.