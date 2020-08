SAT: Para que sirve el buzón tributario

Desde el año pasado el Servicio de Administración Tributaria (SAT) solicitó a los contribuyentes contar con un correo electrónico denominado ‘Buzón Tributario’ para mantener contacto permanente, a través del buzón se pueden realizar trámites, presentar promociones, depositar información o documentación, atender requerimientos y obtener respuestas a sus dudas.

Sin embargo, es de aclarar que aquellos contribuyentes que no tengan habilitada o actualizada esta herramienta serán acreedores a una multa que asciende a 9 mil pesos según la disposición del SAT.

El SAT argumenta que con esta medida busca incentivar a las personas físicas y morales a revisar permanentemente su buzón y cumplir, en tiempo y forma, con el pago de sus impuestos.

Con el buzón tributario el SAT mantendrá comunicación con el contribuyente

Tener un Buzón Tribuatrio es obligatorio para el contribuyente

Un punto a considerar es que esta medida no aplica para aquellos contribuyentes que son asalariados y que no cuentan con otros ingresos adicionales, para este sector la habilitación de esta herramienta es opcional

Para poder registrarse, sólo necesita ingresar al portal de la autoridad fiscal y buscar el botón del Buzón Tributario. Posteriormente, se le solicitará iniciar sesión con su contraseña fiscal o bien su e.firma. En caso de que usted no cuente con estos datos, es importante que acuda a la oficina del SAT más cercana.

Una vez activada esta herramienta, lo único que necesitará será su RFC y contraseña, o bien la e.firma, su certificado (.cer), su clave privada (key) y la contraseña de la clave privada.

Entre los trámites que usted podrá realizar a través de su Buzón Tributario se encuentran notificaciones electrónicas, comunicados de interés, envíos de consulta de información, solicitud de devolución y avisos de compensación, así como la reimpresión de los movimientos antes mencionados.

¿Qué pasa si no activo el Buzón Tributario?

De acuerdo a la nueva disposición del artículo 86C del Código Fiscal, la autoridad fiscal entenderá que el contribuyente que no habilite su buzón tributario o señale medios de contacto erróneos, inexistentes o no los tenga actualizados se opone a la notificación que le llegue y será multado. Cada vez que el SAT envíe notificaciones, avisos o cualquier otra cosa al buzón y no se revisen, se irán acumulando más sanciones.

A quien cometa la infracción relacionada con la no habilitación de esta herramienta, el no registro o actualización de los medios de contacto conforme a lo previsto a esta disposición, se impondrá una multa de 3 mil 080 a 9 mil 250 pesos.

TE PUEDE INTERESAR: SAT: Facilita otros trámites además del pago de impuestos

Según el SAT, el motivo de esta reforma es que los contribuyentes suelen dar información errónea de contacto, y lo hace para asegurar que la información, todas las promociones, solicitudes, avisos, cumplimientos a requerimientos y consultas se harán a través del buzón.